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亞洲沙攤排球公開賽首移師屏東 澳洲最大贏家雙料冠軍 男子還「金包銀」

2025/07/20 22:47

右起為澳洲女子組合Fleming及Fejes，於冠軍戰中擊敗泰國女子組合Naraphornrapat（左二）及Worapeerachayakorn勝出。（中華民國排球協會提供）右起為澳洲女子組合Fleming及Fejes，於冠軍戰中擊敗泰國女子組合Naraphornrapat（左二）及Worapeerachayakorn勝出。（中華民國排球協會提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕亞洲沙灘排球公開賽今年首度屏東東港大鵬灣，雖然有颱風掠過，為場地帶來大風雨和大浪，但選手不畏風雨照常比賽，今天傍晚是順利落幕，澳大利亞（簡稱澳洲）的男、女子組成都有傑出表現，最後是由Potts及Pearse組合稱王，Fleming及Fejes組合封后，男子更是上演「金包銀」，可說是本站最大贏家。

在銅牌戰落幕後，緊接著是男子組金牌戰，國際頂級賽事是吸引爆棚人潮前來觀賞，由頭號種子Potts、Pearse組合對上HOOD及HOWAT的組合，這場賽事並未因「內戰」而減少精彩度，反而因雙方非常熟悉彼此，打得格外拉鋸，最後由Potts、Pearse勝出，但比分皆為21比19，雙方你來我往，勢均力敵的比賽是讓人看得目不轉睛。

兩人賽後皆對這場在颱風中的比賽是印象深刻，尤其對手的表現優異激發出自己的最高賽事水準奪冠，本月29日是Potts生日，他是直說「最棒生日禮物」，希望以後都是用冠軍來當生日禮物；Pearse則說，首度到屏東，對賽場和賽事是印象深刻，要把握賽後時間多感受當地的美食和文化。

最後壓軸的女子金牌戰登場，正巧天氣放晴圍滿觀眾。二號種子、澳洲組合Fleming及Fejes雖不具身高優勢，仍以21-19、21-15的穩健發揮成功擊敗大會五號種子、泰國組合Naraphornrapat及Worapeerachayakorn，兩人被視為是澳洲女子沙排的新主力，除了今年世錦賽，更已放眼2032布里斯本奧運為長期目標，賽後兩人認為雖遭遇風雨，但對迅速調整並出線的表現感到滿意。

男子組金牌戰，可得出外海是驚濤駭浪。（中華民國排球協會提供）男子組金牌戰，可得出外海是驚濤駭浪。（中華民國排球協會提供）
男子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）男子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）
男子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）男子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）
男子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）男子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）
右起澳洲男子組合PEARSE、POTTS擊敗HOWAT、HOOD奪金。（中華民國排球協會提供）右起澳洲男子組合PEARSE、POTTS擊敗HOWAT、HOOD奪金。（中華民國排球協會提供）
澳洲女子組合Fejes（左）及Fleming。（中華民國排球協會提供）澳洲女子組合Fejes（左）及Fleming。（中華民國排球協會提供）
澳洲女子組合Fejes（左）及Fleming。（中華民國排球協會提供）澳洲女子組合Fejes（左）及Fleming。（中華民國排球協會提供）
女子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）女子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）
女子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）女子組金牌戰。（中華民國排球協會提供）

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