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電競》APL傳說對決超級職業聯賽 台灣戰隊閃電狼奪世界冠軍

2025/07/20 23:19

APL傳說對決超級職業聯賽，台灣戰隊閃電狼奪世界冠軍。（取自閃電狼官方臉書）APL傳說對決超級職業聯賽，台灣戰隊閃電狼奪世界冠軍。（取自閃電狼官方臉書）

〔中央社〕在泰國曼谷舉行的APL傳說對決超級職業聯賽，台灣戰隊閃電狼（FW）今天在冠軍戰上演讓2追4的逆轉秀擊敗泰國戰隊EA，睽違5年再度登頂世界冠軍。

總獎金50萬美金（約1470萬新台幣）的APL傳說對決超級職業聯賽，由隊長YuXiang（夏煜翔）領軍，搭配凱撒路選手NaiLiu（王子修）、打野選手Zhan（詹哲睿）、中路選手Zhenzhe（蔡政澤）及輔助選手WeiZ（林煒哲）組成的閃電狼，頂著台港澳GCS賽區春季職業聯賽冠軍頭銜，直接晉級正式賽。

在通過瑞士制的考驗後，閃電狼順利進入淘汰賽階段，並一路過關斬將，尤其4強擊敗上屆亞軍的泰國戰隊BRU（Buriram United Esports）、率先搶下冠軍戰門票，不過閃電狼今天與泰國RPL賽區夏季職業聯賽的冠軍EA（EArena）進行BO7的對戰，預料面臨一場硬仗。

此役開打後，閃電狼前2局未能擋住對手攻勢，陷入0比2的劣勢，不過閃電狼沒有輕言放棄，從第3局開始急起直追，並將節奏逐步調整到位，反而成功搶下聽牌優勢，最後在關鍵第6局，閃電狼展現宰制力，僅花費不到10分鐘就攻破對手主塔，繼2020年再度勇奪世界冠軍，並進帳20萬美金（約590萬新台幣）的冠軍獎金。

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