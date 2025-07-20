世大運桌球》馮翊新3:1力退陳俊菘 為台灣男團搶下第一點

馮翊新擊退陳俊菘，為台灣隊先馳得點。（大專體總提供）

李秋明／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕2025年萊茵魯爾世大運桌球男子團體決賽今晚登場，世界排名50的馮翊新在第一點對抗以3:1擊潰世界排名235的陳俊菘，幫助台灣隊先馳得點，1:0領先尋求衛冕的中國隊。

台灣隊自2011年世大運起已經連續7屆闖進男團4強，最近兩屆包括2019年拿坡里、2021年成都世大運都在決賽敗給中國隊，連兩屆收下銀牌。今年兩軍再度在金牌戰交鋒，台灣隊由世界排名50的馮翊新先發上陣，迎戰世界排名235的陳俊菘，去年才進入中國國家青年隊的陳俊菘，在去年亞青獲得混雙、男雙金牌，今年中國乒超聯賽也效力四川豐谷，但這兩年在WTT賽事只能參加支線賽，大賽經驗較缺乏。

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首局，馮翊新開賽就打得非常強勢，4:0強勢開局，但在6:2領先時被對手連續正手搶攻得手，反倒以6:7落後，他隨即回穩先是反手斜線搶攻得分，隨後又連吃對手兩顆發球，一口氣連得5分，11:7拿下。次局，馮翊新又在開局3:2領先時，打出一波8:1的強攻，11:3再下一城。

第三局，馮翊新4:1開局後，迫使對手叫出暫停，陳俊菘在重回比賽後放手一搏，在2:6落後下打出一波9:1的逆襲，11:7扳回一城。第四局，馮翊莘在8:5領先下，雖一度被追到8:7，但他頂住壓力，靠著強悍的正手連續得分，11:7鎖定勝利。

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