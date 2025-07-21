世大運跆拳道》洪俊義激戰3局不敵南韓 男子80公斤級奪銀

洪俊義首度參加世大運就一路挺進，取得銀牌佳績。（大專體總提供）

李秋明／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕洪俊義今日在2025年德國萊茵魯爾世大運男子80公斤級金牌戰，以1：2不敵南韓好手徐建宇，仍為台灣跆拳道收下銀牌。

台灣跆拳道在品勢獲1金、1銅，對打女將黃映瑄在女子46公斤級奪銀，第2天對打共有4位選手出擊，男子80公斤級洪俊義、男子58公斤級潘奎安、女子49公斤級劉侑芸、女子67公斤級邱少萱，不過邱少萱16強止步，以及潘奎安、劉侑芸皆在8強出局。

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來自彰化師範大學的洪俊義，為總教練蘇泰源愛徒，洪俊義擁有不俗高度又具備優異的協調性，蘇泰源視他為未來國際賽常客，有機會站上亞、奧運舞台。

洪俊義首度參加世大運就一路挺進，4強賽以2：0打敗烏克蘭選手胡爾諾夫（Kyrylo Hurnov），成功踢進金牌戰。至於徐建宇並非省油的燈，在2022、2024年亞錦賽都是銅牌得主。

洪俊義在第一局陷入苦戰以6：15讓出，不過洪俊義在第二局捲土重來也找到突破方法，並以20：8扳回一城。在關鍵第三局，洪俊義先連得4分，但徐建宇一鼓作氣連續得分，洪俊義此時幾乎體力透支，連腳都快抬不起來，難以跟對手抗衡，以4：14落敗，雖然無緣金牌，仍收下一面銀牌。

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