桌球男團決賽台灣勝中國　奪世大運史上首面金牌

〔中央社〕德國世界大學運動會20日進行桌球男子團體決賽，台灣靠著馮翊新個人力扛2點，包括決勝的第5點而上演逆轉勝，最終以3比2扳倒強敵中國，拿下賽史首面男團金牌。

台灣在歷屆世大運男子桌球團體賽中一共斬獲4銀4銅，就是沒拿過金牌，在2025萊因魯爾世大運終於擊敗中國隊成功鍍金。

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世大運桌球男子團體採5點3勝制，且全都是單打，台灣依序排出馮翊新、高承睿、黃彥誠、高承睿、馮翊新。這3人當中，22歲的馮翊新年紀最大，高承睿的世界排名最高。

首點馮翊新對上中國的陳俊菘，前2局分別以11比7、11比3拿下，儘管第3局7比11落敗，但第4局再以11比7獲勝，搶下開門紅。

男單世界排名第25的高承睿對上孫政，求好心切的高承睿顯得壓力過大，多次想要主動強攻但都發生失誤，最終就以8比11、11比8、5比11、5比11落敗。

第3點黃彥誠，以11比4、8比11、12比10、11比6擊退曾蓓勳，幫助台灣取得聽牌優勢；沒想到第4點再度輪到高承睿登場對上陳俊菘，同樣又是出現過多失誤，甚至比賽中多次出現懊惱、沮喪的肢體動作，最終以11比8、9比11、5比11、8比11落敗。

關鍵決勝第5點的重任又輪到馮翊新身上，對決今天狀況不錯的孫政，前4局雙方各取2勝，其中第4局馮翊新從落後打到領先以11比9拿下，順利扭轉氣勢。

第5局打出信心的馮翊新，開局就是5比1攻勢，過程中多次展現強勢正手拍，並且主動變線搶攻都順利得分，也把對手打得不知如何反應，順利以11比3拿下比賽勝利以及金牌。

在確定摘金的一瞬間，台灣男團成員衝進場內抱成一團，馮翊新更是激動地握拳吶喊。（編輯：何宏儒）1140721

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