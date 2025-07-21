世大運男籃》宋昕澔22分率隊逆轉智利 台灣搶下小組賽關鍵勝利

宋昕澔。（大專體總提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃今天在德國萊茵魯爾世大運小組賽第2戰，靠末節26：8一波流，以72：54力克智利，收下小組賽首勝，續朝8強邁進。

台灣男籃上屆成都世大運拿下11名寫下隊史最佳成績，這次由政大主帥陳子威領軍，在小組賽和芬蘭、智利、德國同組，力拚分組前2前進8強，台灣隊首戰以73：83不敵德國，無緣開胡。

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台灣隊今面對首戰同樣吞敗的智利，上半場陷入苦戰，打完前兩節外線13投僅2中，以23：32落後，易籃後，宋昕澔在第三節開局連拿4分率隊展開反攻，台灣男籃打出21：7攻勢反超，不過隨後火力稍微停滯，讓智利又連拿7分要回領先，台灣隊帶著44：46些微劣勢進入決勝節。

末節李允傑、宋昕澔在外圍開火率隊吹起反攻號角，台灣隊以一波13：4的高潮逆轉，接著吳志鍇的三分球助隊取得60：50雙位數領先，台灣隊末節攻守俱佳，打出26：8一波流，取得小組賽首勝。

宋昕澔今繳全隊最高22分，徐得祈11分次之，隊長游艾喆4分、9籃板、7助攻、5抄截。台灣隊目前在小組賽戰績1勝1負，台灣時間今晚8點30分交手芬蘭，力拚8強資格。

游艾喆。（大專體總提供）

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