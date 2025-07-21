世大運台灣桌球男團摘金　馮翊新：頭皮還在發麻

〔中央社〕台灣桌球男子代表隊20日在德國世大運團體決賽，以3比2擊敗中國，拿到賽史首面金牌；個人獨攬2點獲勝的馮翊新賽後笑說，現在想到頭皮都還會發麻。

今天排定出場的馮翊新、高承睿、黃彥誠，3人年紀相仿，馮翊新、黃彥誠同為22歲、高承睿20歲；今天馮翊新就在關鍵時刻站出來，扮演好「大哥」角色。

請繼續往下閱讀...

馮翊新首點先拿下幫台灣開紅盤，最後決勝第5點再度獲勝，不但如願拿下金牌，也斷了中國男團連霸的美夢。

賽後馮翊新受訪時開心表示，真的無法置信，畢竟之前都輸給中國，今天就是不去想結果，上場就放開去打，「第5點的時候我當然非常緊張，不過隊友在場邊的加油聲，讓我一直都有信心。」

馮翊新笑說：「今天戰術運用得很好，自己的表現好到我都不太敢相信，但現在都還是覺得頭皮發麻。」

拿下第3點幫台灣聽牌的黃彥誠則是說，之前只有拿到銀牌，這次目標就是想要奪金，加上跟對手也算是熟悉，所以賽前擬定的戰術蠻有效。

倒是世界排名第25名的高承睿，今天發揮失常2點都輸球，儘管順利摘金，但他賽後自責哽咽落淚地說：「這場比賽自己表現的連銅牌都不如，非常感謝隊友幫忙拿下這面金牌，幫我完成這個夢想。」

教練朱硯匯在接受中央社訪問時提到，馮翊新確實心態相當強悍，「比賽開打前我問他會不會緊張，他說不會；第5點開打前我又問他一次，他還是說不緊張，金牌戰就是這樣，技術都差不多，就看誰心態強。」

朱硯匯也分析說道，台灣能拿下這面金牌不是偶然，「這一屆我們的團隊戰力本來就很平均，隊友間彼此都相當信任，也沒有給壓力，加上馮翊新適時站出來，就是摘金的原因。」1140721

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法