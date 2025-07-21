世大運游泳》連2屆鍍銀王冠閎不滿意：目標就是首面金牌！

王冠閎世大運200蝶再獲銀牌。（大專體總提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年萊茵魯爾世界大學運動會游泳賽事，「台灣蝶王」王冠閎男子200公尺蝶式連續兩屆拿到銀牌，好強如他相當扼腕，直言此行目標就是隊史首面金牌！

「自己覺得非常不滿意，狀況沒有昨天來的好。我這次目標就是金牌，想拿隊史第一面世大運游泳金牌。」準決賽第1名強勢晉級的王冠閎，8強決賽遭到美國隊強敵達爾格倫（Jack Andrew Dahlgren）、勞爾（Mason Andrew Laur）夾擊，最終以0.26秒之差「銀恨」，賽後不甘心地說：「壓軸100公尺盡力去衝，最後才看到最旁邊水道的美國選手，但已經有點來不及了。」

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王冠閎表示，歷經兩年前成都世大運，還有杭州亞運以及巴黎奧運等國際大賽洗禮，臨場狀態穩定許多，「不是挑戰者的心態，我就想要締造個人最佳，也為台灣爭取更好成績。」23歲「台灣蝶王」接下來目標，已鎖定挑戰性更高的100公尺蝶式，尤其上屆準決賽止步，希望這次能再接再厲突破，盡最大努力去爭取獎牌。

教練黃智勇透露，其實王冠閎配速跟準決賽差不多，「他最後50公尺游出最佳的30秒79，體力分配已經非常完美。」主要假想敵就是兩位美國選手，雖然追過旁邊第5道拿銅牌的勞爾，卻無法注意到第1水道的金牌達爾格倫，可說相當可惜，但愛將連兩屆世大運奪銀，足讓黃智勇感到驕傲，「特別是在歐洲舉行，競爭難度更大還有時差等問題，但冠閎適應的不錯。」

王冠閎（左）世大運200蝶再獲銀牌，與美國隊金、銅牌勁敵合影。（大專體總提供）

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