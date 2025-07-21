晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

世大運游泳》連2屆鍍銀王冠閎不滿意：目標就是首面金牌！

2025/07/21 07:07

王冠閎世大運200蝶再獲銀牌。（大專體總提供）王冠閎世大運200蝶再獲銀牌。（大專體總提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年萊茵魯爾世界大學運動會游泳賽事，「台灣蝶王」王冠閎男子200公尺蝶式連續兩屆拿到銀牌，好強如他相當扼腕，直言此行目標就是隊史首面金牌！

「自己覺得非常不滿意，狀況沒有昨天來的好。我這次目標就是金牌，想拿隊史第一面世大運游泳金牌。」準決賽第1名強勢晉級的王冠閎，8強決賽遭到美國隊強敵達爾格倫（Jack Andrew Dahlgren）、勞爾（Mason Andrew Laur）夾擊，最終以0.26秒之差「銀恨」，賽後不甘心地說：「壓軸100公尺盡力去衝，最後才看到最旁邊水道的美國選手，但已經有點來不及了。」

王冠閎表示，歷經兩年前成都世大運，還有杭州亞運以及巴黎奧運等國際大賽洗禮，臨場狀態穩定許多，「不是挑戰者的心態，我就想要締造個人最佳，也為台灣爭取更好成績。」23歲「台灣蝶王」接下來目標，已鎖定挑戰性更高的100公尺蝶式，尤其上屆準決賽止步，希望這次能再接再厲突破，盡最大努力去爭取獎牌。

教練黃智勇透露，其實王冠閎配速跟準決賽差不多，「他最後50公尺游出最佳的30秒79，體力分配已經非常完美。」主要假想敵就是兩位美國選手，雖然追過旁邊第5道拿銅牌的勞爾，卻無法注意到第1水道的金牌達爾格倫，可說相當可惜，但愛將連兩屆世大運奪銀，足讓黃智勇感到驕傲，「特別是在歐洲舉行，競爭難度更大還有時差等問題，但冠閎適應的不錯。」

王冠閎（左）世大運200蝶再獲銀牌，與美國隊金、銅牌勁敵合影。（大專體總提供）王冠閎（左）世大運200蝶再獲銀牌，與美國隊金、銅牌勁敵合影。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中