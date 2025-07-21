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亞沙排》澳洲在屏東風雨中包辦男、女金牌 日本人氣女子搭檔奪銅

2025/07/21 07:51

日本女子組合奪銅（排協提供）日本女子組合奪銅（排協提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025亞洲沙灘排球公開賽屏東站最終日仍不時在風雨交加中進行，最終由澳洲頭號種子波特斯（Potts）／皮爾斯（Pearse）封王、稱后，而尋求雙銅入袋的日本選手，在女子組如願以償，但男子組歷經激戰後落敗，由北馬里亞納群島組合抱走銅牌。

澳洲第2種子佛勒銘（Fleming）／費耶斯（Fejes）儘管不具身高優勢，仍以21：19、21：15，穩健發揮，成功擊敗第5種子的泰國組合，事實上，這組澳洲搭檔自青少年時期搭檔至今，累積豐富經驗，攻擊手段多元，被視為是澳洲女子沙排的新主力，今年除了世錦賽，更已放眼2032布里斯本奧運為長期目標，賽後兩人提到，儘管本站比賽時遭遇風雨，但都能迅速調整，本季也曾在菲律賓站摘金，對表現感到滿意。

男子組金牌戰上演「澳洲內戰」，最終頭號種子波特斯／皮爾斯以21：19、21：19收下金牌，勝出那一刻，兩人都振臂慶祝。波特斯賽後稱讚對手組合表現優異，「很高興最後是我們贏了。」皮爾斯則說，來過台灣，但這是第一次到屏東，要把握賽後時間多感受當地的美食和文化。

而以21：13、21：17擊退澳洲女將、摘下本站銅牌的日本人氣組合村上礼華／柴麻美，其中村上礼華在社群Instagram有3.2萬粉絲追蹤，在屏東期間她也不時發布限時動態與廣大粉絲分享。身高173公分，臉上經常掛著燦爛笑容是她的標誌。而現年28歲的村上，從2019年就成為日本沙灘排球的國家隊成員。她從小學一年級時，因為看電視比賽，展開室內排球訓練，高中時期轉練沙灘排球，比賽期間被前國手發掘，擅長發球和切球，過去也曾代表日本出戰世大運。兩人在日本國內大賽與國際沙排賽場都被看好，曾有外國媒體報導，兩人的組合，堪稱是日本沙排邁向系統化和國際化的成功案例之一。

排球協會秘書長黃國光說，這次是首度來到屏東大鵬灣舉辦沙灘排球國際賽事，也是首度符合AVC亞排聯的要求，設置四面比賽場地及兩面熱身球場。雖然經歷颱風接近，天候變化極大，但感謝所有工作人員和志工，努力合作完成國際賽。爭辦沙灘排球國際賽將是未來排協工作重點，也將努力朝培養本土沙排選手的方向努力。

澳洲組合摘下男子組金牌（排協提供）澳洲組合摘下男子組金牌（排協提供）

球迷在風雨交加中看球（排協提供）球迷在風雨交加中看球（排協提供）

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