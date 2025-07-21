MLB》本季被釀酒人橫掃！大谷翔平狂炸34轟無用 道奇近12戰吞10敗

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第34轟，連2天炸裂，不過又是白忙一場，最終道奇5：6不敵釀酒人，本季對釀酒人6戰全輸遭橫掃。

道奇打線今天變陣，貝茲（Mookie Betts）重返先發擔任開路先鋒，大谷翔平打第2棒。道奇3下點燃攻勢，拉辛（Dalton Rushing）敲出高飛犧牲打助隊先馳得點，接著貝茲安打上壘，下一棒大谷敲出左外野2分砲拉開分差，本季第34轟出爐，擊球初速108.7英哩、飛行距離378英呎。

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道奇守備4上出狀況，艾德曼（Tommy Edman）和帕赫斯（Andy Pages）都出現失誤，讓釀酒人單局攻下3分追平。

道奇5下藉由魯伊茲（Esteury Ruiz）的陽春砲再度超前，前5局打完以4：3領先。道奇塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）先發4.1局退場，失3分僅1責失，無關勝敗。

道奇牛棚6上單局爆，讓釀酒人打了7個人次灌進3分大局，陷入4：6落後。道奇9下展開反撲，靠著拉辛在滿壘局面敲出內野安打追回1分，可惜下一棒貝茲未能延續攻勢，終場就以1分之差飲恨輸球。

大谷翔平全場3打數敲1安，進帳2打點、跑回1分，選到1保送，吞下1次三振，賽後打擊率為0.275。

道奇遭遇3連敗，下半季一勝難求，且近12戰狂吞10敗，陷入低潮。

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