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MLB》追平A-Rod！「法官」351轟出爐豪寫隊史紀錄 洋基勇奪2連勝

2025/07/21 08:51

賈吉。（歐新社）賈吉。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第36轟，率隊以4：2擊敗勇士，奪下2連勝。

賈吉今在首打席就炸裂，從勇士右投霍姆斯（Grant Holmes）手中敲出右外野陽春砲，本季第36轟出爐，擊球初速110.2英哩、飛行距離409英呎，助隊先馳得點。

值得一提的是，這是賈吉生涯第351轟，追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），並列洋基隊史全壘打排行榜第6名。

在賈吉開轟後，洋基靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、高德施密特（Paul Goldschmidt）安打串聯再下一城，單局搶下2分，前5局打完以2：0領先。

洋基6上又有分數進帳，維瓦斯（Jorbit Vivas）在滿壘局面挨觸身球擠回1分。7局上半，奇澤姆敲出適時二壘安打建功，讓條紋軍再添1分保險分。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）今天主投6局，僅挨歐森（Matt Olson）陽春砲掉1分，送出4次三振，繳出優質先發摘下勝投。

洋基終結者威廉斯（Devin Williams）9下登板，雖然被阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲全壘打，不過仍順利守成，本季第14次救援成功到手。

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