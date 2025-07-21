MLB》不是洋基、大都會！40歲明星後援4.7億重返費城人

羅伯森。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）的消息，40歲明星後援投手羅伯森（David Robertson）加盟費城人，並按剩餘賽季的比例計算，球團將給付1600萬美金（約新台幣4.7億元），目前正在等待體檢結果。

在大聯盟已有16年資歷的羅伯森，生涯主要擔任牛棚角色，曾效力過白襪、大都會、小熊、馬林魚與光芒，並曾在2019與2022年加入過費城人，累計861場出賽、876.2局的投球，送出1154的三振排行後援投手歷史第11高，防禦率僅2.91，標準化防禦率（ERA+）144相當優異。

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羅伯森去年效力遊騎兵的表現也保持的非常出色，整季出賽高達68場，72局的投球送出99次三振，拿下34次中繼成功與2次救援成功，防禦率3.00，每局被上壘率1.11，ERA+為128，且根據近期《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）報導，包含大都會與洋基都曾詢問過他的狀況。

費城人本季牛棚遇到危機，整體的防禦率4.33排名大聯盟第23名，因此羅伯森的加盟對於球隊來說十分重要，預計將與柯克林（Orion Kerkering）、史壯姆（Matt Strahm）與班克斯（Tanner Banks）成為費城人的主力牛棚要角。

此外羅伯森在季後賽也有豐富的經驗，曾有9個球季打進季後賽，42場出賽共47.1局的投球，防禦率3.04，2022年也幫助過費城人打進世界大賽，可惜最終不敵太空人。

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