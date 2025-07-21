晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》佛里曼觸身球提前傷退 道奇教頭說明最新情況

2025/07/21 09:40

佛里曼今日被觸身球砸到手腕，提前退場。（美聯社）佛里曼今日被觸身球砸到手腕，提前退場。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日對上釀酒人的比賽以5：6敗下陣來，但在比賽中陣中球星佛里曼（Freddie Freeman）挨了一記觸身球打中手腕，讓他無法繼續完成比賽退場休息，所幸賽後經過檢查為陰性，不過仍需每日觀察。

情況發生在6局下半，釀酒人先發投手昆塔納（Jose Quintana）面對佛里曼投出內角伸卡球，砸中打者的左手腕，最後讓佛里曼因傷退場，換上金慧成接替跑壘任務，最終今天留下2打數沒有安打，還吞下2次三振的成績。

近12場吞下10敗的道奇，如今還傷了一名強打球星，總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，佛里曼的傷勢目前需要逐日觀察，「我當時屏住了呼吸，因為我認為當球隊面臨困境時，你還要失去一個重要的球員長達4到6周，顯然是一件非常可怕的事，但聽到X光的檢查結果為陰性時，我就鬆了一口氣。」

羅伯斯表示，球團會觀察佛里曼的傷勢，來決定他明天能否回歸球場，而回憶起他受傷的情形，羅伯斯說：「他幾乎不曾主動說要下場，當時我不知道他為何朝我走過來，然後才聽到他說手腕不適無法繼續下去，我真的很擔心他的情況。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中