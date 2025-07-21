MLB》佛里曼觸身球提前傷退 道奇教頭說明最新情況

佛里曼今日被觸身球砸到手腕，提前退場。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日對上釀酒人的比賽以5：6敗下陣來，但在比賽中陣中球星佛里曼（Freddie Freeman）挨了一記觸身球打中手腕，讓他無法繼續完成比賽退場休息，所幸賽後經過檢查為陰性，不過仍需每日觀察。

情況發生在6局下半，釀酒人先發投手昆塔納（Jose Quintana）面對佛里曼投出內角伸卡球，砸中打者的左手腕，最後讓佛里曼因傷退場，換上金慧成接替跑壘任務，最終今天留下2打數沒有安打，還吞下2次三振的成績。

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近12場吞下10敗的道奇，如今還傷了一名強打球星，總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，佛里曼的傷勢目前需要逐日觀察，「我當時屏住了呼吸，因為我認為當球隊面臨困境時，你還要失去一個重要的球員長達4到6周，顯然是一件非常可怕的事，但聽到X光的檢查結果為陰性時，我就鬆了一口氣。」

羅伯斯表示，球團會觀察佛里曼的傷勢，來決定他明天能否回歸球場，而回憶起他受傷的情形，羅伯斯說：「他幾乎不曾主動說要下場，當時我不知道他為何朝我走過來，然後才聽到他說手腕不適無法繼續下去，我真的很擔心他的情況。」

Freddie Freeman got hit by a pitch and immediately took himself out of the game pic.twitter.com/0hvBLIHIdn — Blake Harris （@BlakeHHarris） July 20, 2025

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