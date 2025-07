MLB》佛里曼觸身球提前傷退 道奇教頭說明最新情況

佛里曼今日被觸身球砸到手腕,提前退場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今日對上釀酒人的比賽以5:6敗下陣來,但在比賽中陣中球星佛里曼(Freddie Freeman)挨了一記觸身球打中手腕,讓他無法繼續完成比賽退場休息,所幸賽後經過檢查為陰性,不過仍需每日觀察。

情況發生在6局下半,釀酒人先發投手昆塔納(Jose Quintana)面對佛里曼投出內角伸卡球,砸中打者的左手腕,最後讓佛里曼因傷退場,換上金慧成接替跑壘任務,最終今天留下2打數沒有安打,還吞下2次三振的成績。

近12場吞下10敗的道奇,如今還傷了一名強打球星,總教練羅伯斯(Dave Roberts)坦言,佛里曼的傷勢目前需要逐日觀察,「我當時屏住了呼吸,因為我認為當球隊面臨困境時,你還要失去一個重要的球員長達4到6周,顯然是一件非常可怕的事,但聽到X光的檢查結果為陰性時,我就鬆了一口氣。」

羅伯斯表示,球團會觀察佛里曼的傷勢,來決定他明天能否回歸球場,而回憶起他受傷的情形,羅伯斯說:「他幾乎不曾主動說要下場,當時我不知道他為何朝我走過來,然後才聽到他說手腕不適無法繼續下去,我真的很擔心他的情況。」

