MLB》表現比肩克蕭、韋蘭德！老虎王牌11K宰制遊騎兵中止6連敗

老虎塞揚王牌史庫伯爾今日6.2局送出11K僅失1分，幫助球隊中止連敗。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客遊騎兵主場的老虎，進行3連戰的最後一場比賽，團隊靠著塞揚王牌史庫伯爾（Tarik Skubal）6.2局狂飆11K的宰制表現達陣多項紀錄，並幫助球隊以2：1收下勝利，終止近期的6連敗，也讓老虎成為本季聯盟第1支達成60勝的隊伍。

史庫伯爾今天前6局皆讓對手無功而返，直到7局下半1人出局，接連被賈西亞（Adolis García）與東岡凱爾（Kyle Higashioka）敲安攻佔一三壘，雖然隨後靠著三振抓下2出局，但教練團也當機立斷換上霍頓（Tyler Holton），但他面對首名打者就投出暴投，讓遊騎兵打破鴨蛋，所幸最後讓下一棒擊出滾地球出局，將傷害降到最低，後續上來的牛棚投手也都穩穩守成，幫助球隊拿下勝利。。

請繼續往下閱讀...

本場用了105球完成6.2局的史庫伯爾，僅被敲出4支安打失掉1分，並送出多達11次的三振且沒有投出保送，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這也是他生涯第7場同時達成雙位數三振與0次保送的的比賽，追平「前虎王」韋蘭德（Justin Verlander）所保持的隊史紀錄。

此外藍斯也表示，史庫伯爾本季同時繳出雙位數三振、失掉最多1分且沒有保送的場次高達5場，是近125年來並列最高，同樣次數的還有2021年的柏恩斯（Corbin Burnes）與柯爾（Gerrit Cole），以及2015年的克蕭（Clayton Kershaw）。

打線部分，2局上半靠著3支安打成為先馳得點的一方，而在7局下被追平後，8上維爾林（Matt Vierling）在一二壘有人時擊出適時安打攻下超前分，並靠著投手群的壓制下，成功終止近期的連敗小低潮。

Tarik Skubal was NASTY tonight pic.twitter.com/e5hHk7x2LW — MLB （@MLB） July 21, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法