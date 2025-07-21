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世大運桌球》走出桃色風波陰霾 黃彥誠當台灣男團歷史性首金功臣

2025/07/21 09:58

黃彥誠（大專體總提供）黃彥誠（大專體總提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在2025德國萊茵魯爾世大運桌球男子團體決賽以3：2擊敗中國，勇奪隊史首面世大運男團金牌，獨拿2勝的馮翊新為致勝功臣，黃彥誠搶下聽牌勝同樣功不可沒，他說：「今天就是放手一搏，為團隊贏球，很開心。」

黃彥誠在上屆成都世大運幫台灣男團奪銀，今年他再次征萊茵魯爾世大運目標改變獎牌成色，而他在對上中國的金牌戰也拿下第3點，幫台灣聽牌，最後台灣男團也靠著馮翊新在決勝第5點奪勝，推倒中國高牆。

今年初陷入桃色風波的黃彥誠一度被禁賽3個月，還因此被除名世錦賽參賽名單，但他在世大運成為台灣男團歷史性首金的功臣之一，在對上世界排名60的中國選手曾蓓勳手中奪勝。黃彥誠賽後自評發揮算還可以，「對手算是比較熟悉，有針對他做研究，之前對他沒贏過，輸蠻多次，今天就放手一博，為團隊贏球。」

至於張秉丞在金牌戰沒有上場，還自嘲坐在場邊當稱職啦啦隊，他說：「奪金瞬間非常感動，從預賽到決賽，跟著學長腳步，在後面學習很多。」

台灣桌球男團今年由奧運國手高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞所組成，而過去隊史曾在2019、23年奪得銀牌，如今德國世大運順利摘金，也斷了中國男團連霸夢。

台灣桌球男團奪金（大專體總提供）台灣桌球男團奪金（大專體總提供）

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