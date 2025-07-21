世大運羽球》混團沒能延長戰線摘銀 女雙宋祐媗：下場時滿自責

宋祐媗。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球代表隊今凌晨在德國萊茵魯爾世大運混合團體決賽以1：3不敵中國，無緣完成3連霸，最後一點上陣的女雙組合宋祐媗／鄭宇倢難掩自責，宋祐媗表示，當然是想拿金牌，大家都已經很努力了，所以下場時滿自責的。

台灣羽球代表隊在2017年台北世大運摘下混團金牌，2019年拿坡里世大運沒有舉行該項目，台灣隊在上屆成都世大運再度摘金，今年要力拚3連霸。台灣隊在首戰驚險逆轉德國，一路過關斬將闖進金牌戰，今天對決中國，可惜前面男雙陳子睿／林煜傑、女單王珮伃連丟2點，第3點男單蘇力揚雖扳回一城，但女雙宋祐媗／鄭宇倢落敗，無緣延長戰線。

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搶下唯一一點的蘇力揚表示，雖然落後，但自己沒有想太多也沒有包袱，「前兩場對日本、印度收穫很多，所以即使輸了第一局，也沒有想太多，堅持自己的戰術、做好自己該做的事情。」搶下重要一點，蘇力揚表示，希望為隊伍出一口氣，把決心打出來。

第4點女雙宋祐媗／鄭宇倢以直落二落敗，宋祐媗表示，大家都很努力也表現很好了，剛剛下場其實滿自責的。最後以銀牌作收，鄭宇倢認為，能打到冠亞軍賽，對於團隊已經是一個肯定，雖然沒拿下金牌很可惜。

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