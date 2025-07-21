MiLB》本季首次優質先發！12強王牌林昱珉6局飆7K勇奪第2勝

林昱珉。（取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力響尾蛇3A、並在去年幫助台灣奪下12強冠軍的王牌投手林昱珉，今天面對洛磯3A先發出賽，繳出6局僅失3分以及7次奪三振的表現，投出本季首次的優質先發，並幫助球隊以5：4獲勝，也拿下個人今年的第2場勝投。

本場比賽，林昱珉在首局就遭遇到亂流，單局被敲出多達4支安打失掉3分，還投出1次保送，不過他展現K功，3個出局數都用三振奪下，結束這個半局的危機。

請繼續往下閱讀...

度過亂流後，林昱珉找回自身的壓制力，2局下半雖被擊出1安，但仍又靠著3K結束半局，3局下半甚至送給對手三上三下，4局下即便被對手攻占得點圈，不過身後的隊友馬上跳了出來送出雙殺守備，幫助投手化解危機，5下保送開局的情況也同樣交給隊友，由二壘手策動雙殺，讓對方無功而返。

6局下半，林昱珉再度送出三上三下，也結束了今天的投球任務，最終用了89球，被敲出7支安打失掉3分，送出7次三振與2次保送，防禦率降至5.91，打線部分，團隊全場敲出11支安打，給予投手火力援護，幫助林昱珉拿下勝投。

另外同樣在老虎3A打拚的李灝宇也有出賽，今日與紅雀進行雙重賽，累計7個打數只敲出1支安打，吞2K並選到1次保送，打擊三圍來到.243/.346/.405；而於運動家高階1A的沙子宸，則是面對老虎先發出賽，留下3局的投球失掉5分苦吞敗投，防禦率8.40。

Definition of resilience from Yu-Min Lin pic.twitter.com/JhgPvv8z0I — Reno Aces （@Aces） July 21, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法