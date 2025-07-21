晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》本季首次優質先發！12強王牌林昱珉6局飆7K勇奪第2勝

2025/07/21 11:02

林昱珉。（取自推特）林昱珉。（取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力響尾蛇3A、並在去年幫助台灣奪下12強冠軍的王牌投手林昱珉，今天面對洛磯3A先發出賽，繳出6局僅失3分以及7次奪三振的表現，投出本季首次的優質先發，並幫助球隊以5：4獲勝，也拿下個人今年的第2場勝投。

本場比賽，林昱珉在首局就遭遇到亂流，單局被敲出多達4支安打失掉3分，還投出1次保送，不過他展現K功，3個出局數都用三振奪下，結束這個半局的危機。

度過亂流後，林昱珉找回自身的壓制力，2局下半雖被擊出1安，但仍又靠著3K結束半局，3局下半甚至送給對手三上三下，4局下即便被對手攻占得點圈，不過身後的隊友馬上跳了出來送出雙殺守備，幫助投手化解危機，5下保送開局的情況也同樣交給隊友，由二壘手策動雙殺，讓對方無功而返。

6局下半，林昱珉再度送出三上三下，也結束了今天的投球任務，最終用了89球，被敲出7支安打失掉3分，送出7次三振與2次保送，防禦率降至5.91，打線部分，團隊全場敲出11支安打，給予投手火力援護，幫助林昱珉拿下勝投。

另外同樣在老虎3A打拚的李灝宇也有出賽，今日與紅雀進行雙重賽，累計7個打數只敲出1支安打，吞2K並選到1次保送，打擊三圍來到.243/.346/.405；而於運動家高階1A的沙子宸，則是面對老虎先發出賽，留下3局的投球失掉5分苦吞敗投，防禦率8.40。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中