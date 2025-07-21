高球》世界中學生錦標賽 吳雙勇奪U15金牌、台灣隊團體銅牌

吳雙（左3）獲第一屆世界中學生高爾夫錦標賽女子U15歲組冠軍。（高中體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕第一屆世界中學生高爾夫錦標賽，在摩洛哥首都拉巴特落幕，我國選手吳雙在第4回合乘勝追擊，抓1隻老鷹、4隻小鳥，1次柏忌，繳生涯最佳67桿（-5），累計277桿（-11），以壓倒性的優勢勇奪U15組女子組金牌，且為所有與賽選手最低桿，成為名副其實的世界冠軍。

在全長5584碼的Royal Golf Dares Salam球場，吳雙始終展現穩定的高水平球技，首輪先以69桿拔得分組頭籌，次輪72桿、一度以1桿，暫退居分組第2，第3、4回合她火力全開，連續繳69及67桿，累計277桿，打出生涯4回合最低桿封后。

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前3回合吳雙僅領先1桿，決勝輪對球場漸掌控自如，在教練王人立親揹球桿擔任桿弟下，更有如神助，前5洞便抓4隻小鳥，完全宰制對手，僅在第6洞唯一柏忌，接著第11洞獵鷹，打出4天來後9洞首次Bogey Free，一路快馬加鞭，以破紀錄的成績直奔終點，最終以12桿的優勢力退分組亞軍泰國選手Saowanit。吳雙出生體育世家，父親吳志偉和母親陳怡儒都是台灣男、女籃球國手主將，她身高185公分更遺傳父母優異的運動員基因。今年6月從北市仁愛國中畢業，9月進入北市和平高中，尚未註冊入學，便已提前贏得世界冠軍，為校爭光。

教練宋定衡教授表示，吳雙此行風塵僕僕，展現驚人的體力與戰力，讓台灣的學生高爾夫實力被世界看見。「吳雙到摩洛哥之前，已經在美國比賽一個月，且放棄參加賽期衝突的潘政琮基金會錦標賽，直接從美國飛來會合一人為國爭光，比賽結束隔天半夜三點，又跟王人立教練趕往美國繼續參加兩場AJGA賽事。」

高雄三民高中王靖衣4回合303桿（76 74 76 77）獲U18歲女子組銅牌，也展現國際賽初登場的潛力。高雄陽明國中畢業生鄭聿呈，以306桿（84 71 74 77）獲男子U15歲組第5名。美中不足的是男子U18歲組郭時祈在第4回合因打錯球未更正，被判失格。

台灣在團體賽以4回合874桿（參賽4人中以每日較佳3人計桿）獲得銅牌。但我國選手除了在第1回合落後亞軍泰國13桿外，2、3、4回合都比泰國佳，甚至第2回合也與摩洛哥同桿，並列當日團體賽第一。摩洛哥除團體賽封王外，在男子U18（Hicham，284桿）、女子U18（Sofia，283桿）及男子U15（Mohamed，283桿）均贏得金牌，僅在女U15組摘下銅牌，不敵台灣與泰國，與大滿貫擦身而過。

賽事主辦單位世界中學生運動總會（International School Sport Federation, ISF）表示，第一屆世界中學生高爾夫錦標賽反映良好，明年將繼續在摩洛哥舉辦第2屆比賽。教練宋定衡則期待，未來的全國中等學校運動會，應與世界中學生高爾夫錦標賽接軌，將高爾夫納入比賽項目，帶動各國、高中全面支持、推動高爾夫運動。

台灣隊在第1屆世界中學生高爾夫錦標賽獲團體季軍。（高中體總提供）

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