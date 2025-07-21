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MLB》紅襪王牌先發6局好投 阿布瑞尤、柏格曼火力放送退小熊

2025/07/21 12:04

克羅切今日主投6局僅失1分，拿下本季第11勝。（法新社）克羅切今日主投6局僅失1分，拿下本季第11勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客小熊主場的紅襪，在3連戰的最後一場比賽中，靠著王牌左投克羅切（Garrett Crochet）6局好投，以及阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、柏格曼（Alex Bregman）在比賽後段合敲3發全壘打的帶領下，終場以6：1逆轉獲勝，免於遭到橫掃。

克羅切今天先發用了100球完成6局，僅被小熊哈普（Ian Happ）敲出適時安打失掉1分，並送出5次三振與2次保送，不過紅襪打線也被對方先發投手霍頓（Cade Horton）強力封鎖，前6局1分未得。

7局上半，小熊換上普瑞斯利（Ryan Pressly）中繼，被紅襪抓到反攻機會，首名打者史托瑞（Trevor Story）先靠著保送上壘，接著上場的阿布瑞尤相中速球大棒一揮，轟出中右外野方向的兩分砲超前比數，讓普瑞斯利吞下救援失敗。

不過紅襪的反攻還不僅如此，8局上一二壘有人的情況下啟用代打柏格曼，面對波梅蘭茲（Drew Pomeranz）83.4英里（約134.2公里）的彈指曲球一棒撈出左外野大牆外，敲出3分打點的代打全壘打，雖然隨後小熊再更換投手，輪到前面開轟過的阿布瑞尤再度火力放送，扛出右半邊繳出單場雙響砲奠定勝基拿下最終勝利，也幫助克羅切收下本季第11勝。

此外，今日紅襪與小熊各有1位日籍球星先發出賽，扛下紅襪4棒的吉田正尚3打數沒有安打還吞下1K，而在小熊擔任第3棒的鈴木誠也同樣是3支0外加1次三振，不過有選到保送上壘。

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