MLB》紅襪王牌先發6局好投 阿布瑞尤、柏格曼火力放送退小熊

克羅切今日主投6局僅失1分,拿下本季第11勝。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日作客小熊主場的紅襪,在3連戰的最後一場比賽中,靠著王牌左投克羅切(Garrett Crochet)6局好投,以及阿布瑞尤(Wilyer Abreu)、柏格曼(Alex Bregman)在比賽後段合敲3發全壘打的帶領下,終場以6:1逆轉獲勝,免於遭到橫掃。

克羅切今天先發用了100球完成6局,僅被小熊哈普(Ian Happ)敲出適時安打失掉1分,並送出5次三振與2次保送,不過紅襪打線也被對方先發投手霍頓(Cade Horton)強力封鎖,前6局1分未得。

7局上半,小熊換上普瑞斯利(Ryan Pressly)中繼,被紅襪抓到反攻機會,首名打者史托瑞(Trevor Story)先靠著保送上壘,接著上場的阿布瑞尤相中速球大棒一揮,轟出中右外野方向的兩分砲超前比數,讓普瑞斯利吞下救援失敗。

不過紅襪的反攻還不僅如此,8局上一二壘有人的情況下啟用代打柏格曼,面對波梅蘭茲(Drew Pomeranz)83.4英里(約134.2公里)的彈指曲球一棒撈出左外野大牆外,敲出3分打點的代打全壘打,雖然隨後小熊再更換投手,輪到前面開轟過的阿布瑞尤再度火力放送,扛出右半邊繳出單場雙響砲奠定勝基拿下最終勝利,也幫助克羅切收下本季第11勝。

此外,今日紅襪與小熊各有1位日籍球星先發出賽,扛下紅襪4棒的吉田正尚3打數沒有安打還吞下1K,而在小熊擔任第3棒的鈴木誠也同樣是3支0外加1次三振,不過有選到保送上壘。

Alex Bregman comes up CLUTCH with a pinch-hit 3-run homer pic.twitter.com/H1yNreNLdx