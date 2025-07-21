中職》全球限量6千件！ 兄弟獨家販售SUPER JUNIOR-D&E聯名球衣

中信兄弟此次也特別與SUPER JUNIOR-D&E聯手推出聯名球衣。（兄弟提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球團將在8/1（五）至8/3（日）於臺北大巨蛋主場舉辦龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週，分別在週末兩天邀請到「超人氣」五人女團 ITZY以及「最寵粉」的男團代表SUPER JUNIOR-D&E加入主題週演唱嘉賓行列，準備要帶給球迷朋友聽覺與視覺的享宴！然而，中信兄弟此次也特別與SUPER JUNIOR-D&E聯手推出聯名球衣，全球限量6千件也將在中信兄弟臺北大巨蛋主場獨家販售！

由SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫親自操刀設計的中信兄弟聯名球衣，整體設計以潔白純色為底，融入專屬於 ANNIE 與 D&E 的三大元素——星星（ANNIE）、月亮（銀赫）、太陽（東海）意義的D&E的官方LOGO，並以 SUPER JUNIOR-D&E 專屬「應援色」寶藍色細膩點綴，將彼此間的羈絆藏進每個細節之中。不僅如此，在中信兄弟球衣胸前的「Brothers」中，特別加入「D&E」的小巧思，為聯名球衣增添獨家的收藏價值！

請繼續往下閱讀...

星星、月亮與太陽更象徵著彼此共同擁有的專屬宇宙，讓每位 ANNIE 都能與 D&E 一起閃耀在同一片星河裡，只要購買限量聯名球衣，即贈送D&E肖像應援小卡。而為了突顯出聯名球衣的獨家珍藏性，東海與銀赫的所屬經紀公司ODE Entertainment也特許發布全球限量6千件現場販售，為此次中信兄弟K歌主題週增添合作象徵性！相關搶購資訊，請持續關注中信兄弟官方社群平台內容。

此外，在去年創下中華職棒例行賽單場觀眾進場人數最高紀錄後，為了讓更多球迷和粉絲可以一次參與主題週盛宴，今年強力推出全新套票，搭配「ITZY簽名」抽獎活動，凡購買中信兄弟龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週三日套票，就有機會抽中 ITZY相關簽名好禮，提供球迷最棒的看球體驗。

中信兄弟連續兩年的主題週活動Passion Sisters都不缺席！8/1（五）Friday Night 由製噪機NOISEMAKER搭配Passion Sisters率先登場，各種風格的精彩表演開啟這個最嗨週末。有著自信魅力與爆發力舞台著稱的ITZY，以及「華語情歌王子」張棟樑、「華語樂壇實力創作女聲」戴佩妮，將於8/2（六）首次來到臺北大巨蛋演唱。8/3（日）則是邀請到中信兄弟年度主題曲創作人蕭秉治，以及韓國最帥「灶咖男團」SUPER JUNIOR-D&E準備唱翻臺北大巨蛋，賽後還有球迷最期待的中信兄弟第12屆「我不是歌手」將盛大登場！

中信兄弟大巨蛋龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週，售票已在6/24（二）19:00於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！目前還有少許座位持續販售中，還沒有購票的球迷朋友一定要加快腳步購票入場！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法