網球》專注當下！7座大滿貫冠軍大威廉絲睽違16個月復出

以強力擊球聞名的大威，因傷退出賽場16個月後重返賽場。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾拿下7座大滿貫賽女子單打冠軍的45歲美國網球名將大威廉絲（Venus Williams），在因健康因素離開球場16個月後，即將在週舉行的華盛頓特區公開賽持外卡重出江湖。

《法新社》報導，大威克服嚴重的健康問題後，決定接受今年華盛頓特區公開賽的外卡邀請，這是美國網球公開賽系列賽中的首場硬地球場熱身賽。

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大威20日受訪表示：「我想我知道自己想做什麼，但我並不總是想談論這件事…我現在就是專注當下，至於未來會怎樣，誰知道呢？也許還會有更多（比賽），我暫時不透露太多想法，目前就專注在眼前。」

大威復出首戰將對陣世界排名第34的23歲美國選手史特恩斯（Peyton Stearns），史特恩斯去年在摩洛哥拉巴特（Rabat）紅土球場贏得她職業生涯首座世界女子職業網球協會（WTA）冠軍。大威則是去年在邁阿密公開賽首輪失利後，便未再出賽。

大威還提到，她的個人目標是享受當下、玩得開心，不要給自己太大壓力，「我不知道此刻我該如何定義成功，除了相信自己並堅持自己的腳步。這並非易事，尤其是在停賽之後。因此，這些就是我的目標」。

大威曾在溫布頓公開賽拿下5座女子單打冠軍，並在美國公開賽拿下2座冠軍；大威職業生涯目前共拿下49座WTA冠軍，但最近一次已是2019年在台灣公開賽（Taiwan Open）。

大威表示：「1年前的這個時候，我準備接受手術，根本無法打網球，但過去1年裡，我努力康復，一直在練習，今年我有去看溫網，想起所有美好時光，當然還有腎上腺素飆升的感覺，所有這些感覺，造就我想在這裡繼續（打球）。」

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