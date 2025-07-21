晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》專注當下！7座大滿貫冠軍大威廉絲睽違16個月復出

2025/07/21 14:19

以強力擊球聞名的大威，因傷退出賽場16個月後重返賽場。（美聯社）以強力擊球聞名的大威，因傷退出賽場16個月後重返賽場。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾拿下7座大滿貫賽女子單打冠軍的45歲美國網球名將大威廉絲（Venus Williams），在因健康因素離開球場16個月後，即將在週舉行的華盛頓特區公開賽持外卡重出江湖。

《法新社》報導，大威克服嚴重的健康問題後，決定接受今年華盛頓特區公開賽的外卡邀請，這是美國網球公開賽系列賽中的首場硬地球場熱身賽。

大威20日受訪表示：「我想我知道自己想做什麼，但我並不總是想談論這件事…我現在就是專注當下，至於未來會怎樣，誰知道呢？也許還會有更多（比賽），我暫時不透露太多想法，目前就專注在眼前。」

大威復出首戰將對陣世界排名第34的23歲美國選手史特恩斯（Peyton Stearns），史特恩斯去年在摩洛哥拉巴特（Rabat）紅土球場贏得她職業生涯首座世界女子職業網球協會（WTA）冠軍。大威則是去年在邁阿密公開賽首輪失利後，便未再出賽。

大威還提到，她的個人目標是享受當下、玩得開心，不要給自己太大壓力，「我不知道此刻我該如何定義成功，除了相信自己並堅持自己的腳步。這並非易事，尤其是在停賽之後。因此，這些就是我的目標」。

大威曾在溫布頓公開賽拿下5座女子單打冠軍，並在美國公開賽拿下2座冠軍；大威職業生涯目前共拿下49座WTA冠軍，但最近一次已是2019年在台灣公開賽（Taiwan Open）。

大威表示：「1年前的這個時候，我準備接受手術，根本無法打網球，但過去1年裡，我努力康復，一直在練習，今年我有去看溫網，想起所有美好時光，當然還有腎上腺素飆升的感覺，所有這些感覺，造就我想在這裡繼續（打球）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中