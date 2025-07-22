大谷翔平先發對雙城！洋基對藍鳥 今日賽事預告與轉播

大谷翔平先發上陣。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，剛被釀酒人橫掃的道奇，今天將派出大谷翔平先發，連2天開轟的他能否講出好投，並在打擊區上持續幫助道奇止敗呢？另3場比賽由洋基對陣藍鳥，紅襪對費城人以及太空人對響尾蛇，請球迷不要錯過！

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中職在明星賽結束後，下半季賽事持續進行，今天有2場轉播，分別是統一獅對決台鋼雄鷹，以及味全龍在大巨蛋主場迎戰樂天桃猿，請喜愛中職球迷準時收看，

另外還有世大運賽事，為台灣好手加油。敬請鎖定轉播。

MLB

06：40 紅襪VS費城人 愛爾達體育2台

07：00 洋基VS藍鳥 愛爾達體育1台、緯來體育

09：35 太空人VS響尾蛇 愛爾達體育2台

10：00 雙城VS道奇 愛爾達體育1台、緯來體育

中職

18：35 樂天VS味全 緯來體育、愛爾達體育2台

18：35 統一VS台鋼 愛爾達體育1台

世大運

21：40 桌球 雙打32強/16強/單打32強 愛爾達體育1台

21：55 跆拳道 女53/男63/女73/男87公斤級複賽 愛爾達體育3台

羽球

09：00 中國公開賽 32強（上） 愛爾達體育3台

14：00 中國公開賽 32強（下） 愛爾達體育3台

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