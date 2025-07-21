世大運桌球》金牌戰硬扛兩點一戰封神 網友向「扛霸子」馮翊新道歉

馮翊新在男團金牌戰對中國獨拿兩點，一戰成名。（大專體總提供）

〔記者許明禮／台北報導〕世界排名50的馮翊新在2025年萊茵魯爾世大運桌球男子團體決賽獨拿兩點，率領台灣隊以3:2扳倒中國隊，贏得隊史首面男團金牌，網友也在網路貼出道歉表向馮翊新道歉，並盛讚他是在世大運硬扛兩點的「扛霸子」。

來自桌球世家的馮翊新，國小就在桌壇嶄露頭角，但近幾年國際賽表現起伏較大，世界排名始終在50名左右徘徊，直到今年才破繭而出，他在二月亞洲盃小組賽以3:2撂倒南韓一哥張禹珍，拿下生涯對戰首勝；隨後的澳門世界盃，他又在小組賽擊敗丹麥名將林德，並淘汰去年巴黎奧運男單銅牌「眼鏡弟」F.勒布朗，以分組第一挺進16強。

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這次世大運，馮翊新從男團淘汰賽起更扮演台灣隊的「定海神針」，他在8強賽以直落三解決南韓隊第一單打趙大成，4強賽也以3:1力退日本隊第一戰將橫谷晟，為台灣隊先馳得點；今天決賽第一點他先以3:1擊敗陳俊菘，最後一點再以3:2逆轉孫正，完成關門任務，保持不敗之身。

網友認為要向馮翊新道歉的原因包括:第四點打完我就關電視了、我不知道今天有比賽、我忌妒他擺速相持太好、我不懂桌球、我以為他是痣比較高的林昀儒。在此向馮翊新道歉，並保證未來會尊重他是世大運硬扛兩點的「扛霸子」。

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