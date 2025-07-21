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中山國中出戰世界棒球賽旅費有著落了 張廖萬堅拉百萬贊助圓夢

2025/07/21 15:58

中山國中棒球隊出戰世界賽事經費有著落，張廖萬堅與企業捐贈百萬助成行。（記者蘇孟娟攝）中山國中棒球隊出戰世界賽事經費有著落，張廖萬堅與企業捐贈百萬助成行。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中山國中棒球隊7、8月各將前進美國底特律、匹茲堡，代表台灣挑戰LLB世界次青少棒錦標賽及PONY世界青少棒錦標賽，但球隊出賽需數百萬經費，出戰在即還有90萬缺口，球隊教練緊急向教育部次長張廖萬堅求援，張廖萬堅成功拉到百萬贊助，今與捐贈單位攜手送上大紅包，祝中山棒球隊為國爭光，讓世界看見台灣。

中山國中棒球隊是台中市棒球歷史悠久的名校，包括棒球教練林威助、職棒球員高志綱、曾豪駒、古林睿煬等人均是中山棒球隊校友，今年中山棒球隊戰力大噴發，一口氣取得兩項世界賽事的國家隊代表權，7月、8月各將前進美國角逐世界盃賽，校長翁麗鳳指出，學校必須籌措高達380萬元的經費，除了台中市政府教育局補助外，出發在即尚不足90萬，因張廖萬堅過去多所幫助棒球隊，學校教練緊急私下向他尋求協助。

張廖萬堅接獲教練電話後，分別向台酒公司與愛爾麗醫美集團等企業募得90萬，他個人另與中華民國運動彩券公會理事長何昱奇自掏腰包各捐贈5萬元，提供10萬加菜金，湊足百萬元，今與贊助單位特別捐贈球隊紅包，讓球員能安心準備國際賽事，何昱奇還當場加碼喊話，若球隊兩項賽事奪冠，他個人各場另再加發30萬元，共60萬元獎助。

張廖萬堅熱愛棒球，1999年推動成立台中市西苑高中棒球隊，卸任台中市棒委會主委後，仍持續關注基層棒球運動，他說，中山國中棒球隊1988年成立至今，曾三度拿下LLB次青少棒世界冠軍，1995年拿下小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽亞軍，這次號召企業共襄盛舉，盼助基層棒球推廣，也助攻中山國中棒球隊赴世界大賽贏得榮耀，讓世界看見台灣。

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