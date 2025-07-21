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MLB》超越大谷翔平成全壘打王！ 傳洋基想出5新秀搶響尾蛇重砲

2025/07/21 16:46

蘇亞雷斯。（美聯社）蘇亞雷斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇明星重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）近況火燙，連續2天雙響砲，目前以35轟超越大谷翔平獨居國聯全壘打王，而洋基轉播單位也爆料，條紋大軍打算跟響尾蛇談一包5位新秀在內的包裹，一口氣補強投手戰力。

洋基西班牙轉播單位Ricky Ricardo透露，他聽到一個交易傳聞，裡面包含5位洋基新秀，其中有剛上一軍的火球男施利特勒（Cam Schlittler），但並沒有農場前段新秀瓊斯（Sprncer Jones）與隆巴德（George Lombard Jr.），希望跟響尾蛇換取蘇亞雷斯以及先發投手凱利（Merrill Kelly）還有後援投手畢克斯（Jalen Beeks）。

近期不斷有消息傳出洋基打算網羅這枚三壘主砲，本季蘇亞雷斯98場出賽敲出35轟，攻擊指數0.929，有望挑戰生涯最多49轟賽季，畢克斯若加盟洋基也將提供球隊一枚牛棚活棋可用，36歲的凱利本季依舊維持穩定表現，21場出賽投122局，fWAR（勝利貢獻值）2.1，3人都在合約年。

Ricardo提到的洋基隆巴德與瓊斯，目前正好是球隊農場前2名的好手，隆巴德在2023年首輪被洋基選進，年僅20歲的他本季已經升上2A；瓊斯則是洋基2022年首輪25順位選下，曾被譽為「左打法官」的瓊斯，在本季被升上3A後16場出賽就敲出10發全壘打，打擊率4成26，表現相當恐怖。

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