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世大運桌球》高承睿自責落淚登上微博熱搜 熱度勝過中國女團不敵日本

2025/07/21 16:25

高承睿自責落淚登上微博熱搜。（大專體總提供）高承睿自責落淚登上微博熱搜。（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕首次在台灣隊扛下第一單打重任的「柚子同學」高承睿，在世大運男子團體決賽表現失常，連輸兩點，賽後他自責落淚，讓球迷相當不捨，高承睿的真性情演出也登上微博熱搜，熱度甚至一度壓過中國女團在世大運不敵日本、中國男團獲得世大運亞軍等話題。

這次金牌戰的劇情有些似曾相識，2023年亞洲錦標賽台灣隊在男團8強戰遭遇伊朗隊，那年亞錦賽男、女團體賽冠軍可直接取得巴黎奧運門票資格，包括中國、日本、地主南韓都精銳盡出。當時台灣一哥林昀儒剛在阿拉木圖挑戰賽奪下男單冠軍，8強賽來不及趕到南韓為台灣隊保駕護航。

當時台灣隊陣中還有莊智淵，高承睿扛起第二單打，但他在第一、四點都鏖戰至決勝局後，先後敗給阿拉米安、阿拉米揚，最後台灣隊在莊智淵獨拿兩點，黃彥誠同樣在關鍵第三點以3:2擊退哈達伊，最終3:2險勝伊朗。

不同的是，對自我要求甚高的高承睿這次是以第一單打的身分領軍迎戰中國，也因為給自己太大壓力，太想為台灣隊創造歷史，反而無法發揮正常水準，尤其在第四點對決陳俊菘，第3局在開局3:0領先下連丟10分，完全是心態問題，更讓他自責這樣的表現連銅牌都不如，他也感謝隊友把這面金牌救回來，讓他的內疚能少一些。

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