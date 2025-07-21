田徑》600天完成！雲林縣立田徑場竣工 壓力測試7/31見真章

占地約9公頃的田徑場，7月底將辦縣運會，被視為壓力測試。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕2025全國運動會（簡稱全運會）10月將在雲林舉辦，縣府斥資約21億元在虎尾高鐵特定區新建縣立田徑場，今 （21）日舉辦竣工典禮。縣府交通工務局長汪令堯表示，7月底將舉辦縣運會，將邀請超過萬人前來壓力測試，廣邀民眾提供意見，讓場館更完備。

全運會將於10月18至23日登場，雲林縣府花費21.4億元新建縣立田徑場，占地9.71公頃的田徑場館可容納1.5萬名觀眾，更是配置符合國際標準的400公尺跑道及暖身場，下方更是有地下停車場，總場館範圍可容納1500多輛汽機車。

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汪令堯表示，雲林縣立田徑場前年11月開工，新建田徑場配有全國首創9彎道10直線標準跑道（一般為8彎道9直道），同時操場就是一座足球場，更具彈性賽事量能，照明系統可依各賽事調節不同模式，1200吋LED螢幕可即時呈現賽況。

竣工典禮上，交通部雲嘉南養護工程副分局長黃秋揚、雲林縣長張麗善、立委丁學忠、許宇甄等人出席。張麗善說，感謝工程團隊不辭辛勞用600天創造雲林新紀錄，10月將迎接國內最大運動盛會。

汪令堯指出，7月31日將在田徑場辦縣運會，此活動將是場館壓力測試，邀請萬人可到場館公共建設、看台、廁所等區域測試，會將民眾意見納入修繕範圍，預計8月底前完成意見修繕。

教育處長邱孝文表示，全運會結束後，場館交由雲林縣體育場維管，目前縣府也正盤整年度大型活動，希望後續能夠活用空間，此外民眾最關心開放場館時間，目前正討論規劃中，確定後將釋出資訊。

占地約9公頃的田徑場，7月底將辦縣運會，被視為壓力測試。（圖由雲林縣政府提供）

位在虎尾高鐵特定區的雲林縣立田徑場，縣府21日舉辦竣工典禮。（記者李文德攝）

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