世大運桌球男團摘金 「柚子」高承睿可獲高市20萬獎金

世大運桌球男團摘金，高承睿可獲高市頒發20萬元體育獎助金。（圖片來源：大專體總）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025年萊茵魯爾世界大學運動會正在德國展開，桌球男團高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞擊敗中國為台灣奪得首金，高雄市獎頒發20萬元體育獎助金給高雄選手高承睿；羽球混合團體賽摘銀，許尹鏸亦可獲頒15萬元獎助金。

高雄市運動發展局指出，桌球男團以3比2淘汰實力堅強的中國隊，成功搶下世大運男團隊史上第1面金牌，市長陳其邁肯定「柚子同學」的努力；此外，羽球混合團體賽4強賽，台灣隊以3比1淘汰印度代表隊，高雄選手許尹鏸最後第4點女雙與楊筑云聯手，直落二力退印度隊，也幫助台灣隊搶下決賽門票，雖然金牌戰以1：3敗給中國隊，仍寫下新世代的榮耀篇章。

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依據「高雄市體育獎助金發給辦法」，高雄選手高承睿代表台灣奪下世大運金牌，可獲頒20萬元，羽球混團許尹鏸則可獲頒15萬元。

運發局指出，本屆世大運我國派出196名選手參與15個運動種類的競賽，其中高雄市籍選手計有13人，分別為田徑謝元愷、林祐賢；游泳莊沐倫；桌球高承睿；羽球許尹鏸；網球羅翊睿、林芳安；擊劍吳米雅；柔道邱韋傑、林葳婷；籃球李宜樺；排球劉雙菱、許菀芸等，期許每位選手都能達到參賽目標，突破自己並為國爭光。

世大運羽球混團奪銀，高雄選手許尹鏸（右）與楊筑云在女雙賽表現亮眼。（圖片來源：大專體總）

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