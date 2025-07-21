中職》比照曾子祐！韋宏亮和台鋼雄鷹達成總值逾700萬合約共識

台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹已和今年選秀以狀元籤選進的19歲右投韋宏亮達成合約共識，預計本週內會完成簽約，外界注目的簽約金據悉將比照隊史首位「鷹狀元」曾子祐的570萬元，另有140萬激勵獎金，合約總值為710萬元。

來自鶯歌工商的韋宏亮在高一就受到美、日職球探注目，高二因動韌帶置換手術缺席賽場，但鶯歌總教練王傳家表示他的恢復速度比一般人快，並建議他高中畢業先到新北市成棒隊磨練，至今年才參與中職季中選秀，更在第1輪第1順位就獲得台鋼青睞，成為隊史第3位狀元郎。由於韋宏亮被台鋼視為牛棚即戰力，在6月30日選秀結束後，台鋼球團也積極跟他的經紀代表洽談合約事宜，並於今天對外證實，雙方談約進度順利，將於本週內完成簽約。

請繼續往下閱讀...

中職自2002年興農牛以簽約金600萬簽下蔡仲南後，就成為至今無法打破的簽約金紀錄，據悉韋宏亮的經紀代表和台鋼球團針對能否挑戰600萬簽約金，進而締造史上「薪」里程碑，一再進行意見交換，但最終台鋼球團仍以曾子祐的簽約金570萬做為基準，雙方達成共識的簽約金和激勵獎金數字，都和曾子祐在2022年加盟的條件一致。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法