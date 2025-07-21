晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》比照曾子祐！韋宏亮和台鋼雄鷹達成總值逾700萬合約共識

2025/07/21 19:17

台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮。（資料照，記者廖耀東攝）台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹已和今年選秀以狀元籤選進的19歲右投韋宏亮達成合約共識，預計本週內會完成簽約，外界注目的簽約金據悉將比照隊史首位「鷹狀元」曾子祐的570萬元，另有140萬激勵獎金，合約總值為710萬元。

來自鶯歌工商的韋宏亮在高一就受到美、日職球探注目，高二因動韌帶置換手術缺席賽場，但鶯歌總教練王傳家表示他的恢復速度比一般人快，並建議他高中畢業先到新北市成棒隊磨練，至今年才參與中職季中選秀，更在第1輪第1順位就獲得台鋼青睞，成為隊史第3位狀元郎。由於韋宏亮被台鋼視為牛棚即戰力，在6月30日選秀結束後，台鋼球團也積極跟他的經紀代表洽談合約事宜，並於今天對外證實，雙方談約進度順利，將於本週內完成簽約。

中職自2002年興農牛以簽約金600萬簽下蔡仲南後，就成為至今無法打破的簽約金紀錄，據悉韋宏亮的經紀代表和台鋼球團針對能否挑戰600萬簽約金，進而締造史上「薪」里程碑，一再進行意見交換，但最終台鋼球團仍以曾子祐的簽約金570萬做為基準，雙方達成共識的簽約金和激勵獎金數字，都和曾子祐在2022年加盟的條件一致。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中