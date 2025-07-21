世大運》台灣選手展現堅強實力 賴清德：盼國人關注、為選手加油

桌球男子團體高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞聯手出擊，在決賽擊退中國隊，為台灣桌球男團寫下歷史，勇奪世大運首面金牌。（圖取自賴清德臉書）

〔記者陳昀／台北報導〕 總統賴清德今天表示，這幾天，台灣選手們持續在德國萊茵魯爾世大運奮戰，拚出亮眼成績，截至目前，代表隊累積奪下2金4銀3銅，共9面獎牌，展現堅強實力，邀請國人持續關注接下來的賽程，繼續為選手們加油、一起歡呼。

賴總統一一點名在世大運創佳績的選手，包括在跆拳道女子品勢團體賽，為代表隊拿下本屆首金的楊長螢、郭彥妤、陳歆雅等人。桌球男子團體高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞聯手出擊，在決賽擊退中國隊，為台灣桌球男團寫下歷史，勇奪世大運首面金牌。

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「台灣蝶王」王冠閎突破自我，連兩屆世大運站上頒獎台，在游泳男子200公尺蝶式摘下銀牌；羽球混合團體林煜傑、蘇力揚、陳政寬、吳軒毅、陳子睿、丁彥宸、王珮伃、鄭宇倢、黃瀞平、許尹鏸、宋祐媗、楊筑云通力合作，幫助羽球混雙連三屆奪牌；黃映瑄展現穩定實力，連兩屆摘銀，持續為跆拳道項目爭光；初登世大運舞台的跆拳道選手洪俊義表現亮眼，一路挺進決賽奪下銀牌；

桌球女子團體簡彤娟、鄭樸璿、黃愉偼、蔡昀恩繼續穩定發揮，連兩屆收穫獎牌佳績；跆拳道品勢男子團體柯翔碩、黃奕承、陳孝澤齊心協力，為跆拳道代表隊再添一面銅牌；陳詠綺、呂珮綺、黃韻蓁、朱婕綺、潘玉觀及莊詒安在韻律體操團體3球2環奪銅，也是連兩屆鍍銅。

賴清德表示，每一面獎牌，都是無數汗水與堅持的累積，台灣選手們用實力贏得掌聲，也讓世界看見台灣選手的堅毅與實力。在國際賽場上頂著壓力與時差挑戰並不容易，選手們在賽場上奮力拚搏的模樣，更鼓舞了台灣民眾，接下來的賽程，請國人持續關注，繼續為選手們加油、一起歡呼。

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