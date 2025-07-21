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世大運跆拳道》邱義睿74公斤級止步4強進帳銅牌 連兩屆都奪牌

2025/07/21 22:41

邱義睿奪下銅牌。（大專體總提供）邱義睿奪下銅牌。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣好手邱義睿在2025德國萊茵魯爾世大運跆拳道男子74公斤級4強賽，以直落二不敵喬治亞好手金茲拉斯維夫（Zurab Kintsurashvili），奪下銅牌，個人連兩屆都有獎牌進帳。

邱義睿在上屆成都世大運拿68公斤級銀牌，今年他升量級打74公斤級，在萊茵魯爾世大運一路過關斬將，對上波蘭庫諾奇（Lukasz Robert Cudnoch）、亞塞拜然的尼亞特（Nijat Ismayilzada）、法國選手阿米特（Bassem Amri）都以直落二過關。

金茲拉斯維夫是去年跆拳道歐錦賽的銀牌得主，邱義睿第1局多次靠著側踩搶分，可惜在讀秒階段6：6平手階段時主動搶攻，反而被對手抓到空檔，以6：9讓出。進入第2局，邱義睿在距離上沒掌握好，開賽就被對手用側踩、旋踢連拿7分，儘管出現後踢美技逼到只差3分，最終仍以8：11落敗，止步4強，進帳一面銅牌。

台灣跆拳道代表隊迄今在品勢女團拿下金牌、男團奪銅，跆拳道對打也有黃映瑄在女子46公斤級、洪俊義在男子80公斤級奪銀，今天再有邱義睿奪銅，而女子73公斤級以上的金怡君打進4強，稍後將力爭金牌戰門票。

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