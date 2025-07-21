世大運男籃》無緣8強仍有機會創造歷史 陳子威點名亮點球員

張祐瑋。（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃在德國萊茵魯爾世大運小組賽最終戰以77：110不敵芬蘭，小組賽1勝2敗作收，無緣8強，接下來再戰排名賽，仍有機會改寫隊史最佳的11名成績。

主帥陳子威出發前以8強為目標，他賽後坦言可惜，但表示團隊仍有機會爭取隊史最佳紀錄，希望子弟兵在後續的排名賽能拿下最佳表現，「輸了就是接受結果，我們也盡了最大的努力。」

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此役對手芬蘭除有身材上優勢，長程火力也略勝一籌，陳子威指出，前三節團隊外線沒能發揮，在防守上也沒能封鎖對方的射手群，雖然不斷變陣，但始終沒能找到一個最佳陣容能掌握場上的節奏。

台灣隊前一戰擊敗智利一役是當地時間晚間8點開打，僅休息約16個小時就再戰芬蘭，陳子威指出，緊湊賽程對球員是不小的考驗，「但這不是藉口，因為兩隊都是一樣的狀況。」

宋昕澔在面對智利一戰繳出22分，對上芬蘭的17分也是全隊最高，陳子威指出，宋昕澔在最終戰體力明顯下滑，前兩場未上陣太久的張祐瑋就在最終戰奉獻體能、表現搶眼，也期待後續比賽有更多人跳出來，讓輪替有更多可用之兵，張祐瑋此役貢獻9分、2助攻。

世大運台灣男籃不敵芬蘭。（大專體總提供）

世大運台灣男籃不敵芬蘭。（大專體總提供）

世大運台灣男籃不敵芬蘭。（大專體總提供）

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