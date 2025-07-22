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世大運排球》不敵波蘭無緣4強不氣餒 張育陞：要追求最佳排名

2025/07/22 07:05

張育陞。（大專體總提供）張育陞。（大專體總提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男排昨在世大運8強賽以18：25、25：23、20：25、20：25敗給勁敵波蘭，無緣4強，張育陞表示，這一場比賽很可惜，不是沒有贏的機會，但很多地方沒有把握好，接下來的比賽仍會盡力去爭取最佳名次。

台灣男排這次在世大運小組賽和澳洲、巴西以及葡萄牙同組，雖然不敵澳洲、巴西，但擊敗葡萄牙，且比較得失分後依舊以分組第2晉級8強，8強賽碰上在小組賽3戰全勝且1局未失的勁敵波蘭，雖然贏下其中一局，卻無緣拿下勝利。

張育陞說：「很可惜，今天其實也有機會贏下勝利，很多地方沒有把握好，但我以這團隊為傲。」他也提到，雖然沒有晉級4強，但大家還是會盡力追求最佳成績。

教練黃宏裕給予子弟兵肯定，對波蘭這一場，其實球員都有達到原本設定的要求，「但關鍵時候碰上歐洲強力發球和高打點攻擊，真的有實實在在地破壞到我們的步伐，這場比賽我們真的打得很好，彼此你來我往，關鍵時刻就是差在對方強力發球和高打點攻擊。」

波蘭這次一局未失挺進8強，但台灣隊卻能從他們手中搶下一局，黃宏裕說：「攔網上我們有很好效果，讓對方攻擊無法予取予求，第2點是發球造成對方很多修正，也讓我們多了一些機會，把分數咬得很緊，才有機會拿下來。」

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