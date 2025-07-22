世大運跆拳道》金怡君不敵南韓長腿妹 進帳生涯首面銀牌

金怡君（大專體總提供）

李秋明／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣好手金怡君今天在2025德國萊茵魯爾世大運跆拳道女子73公斤級以上金牌戰，不敵身高差近一顆頭的劣勢，以直落二不敵南韓宋多彬（音譯：SONG Dabin），但生涯首度參加世大運進帳一面銀牌。

來自彰師大的布農族女孩金怡君，身材雖不具優勢，但速度夠快，曾獲亞洲少年跆拳道錦標賽金牌、世界少年跆拳道錦標賽銅牌，這次在萊茵魯爾世大運接連擊敗德國選手胡索維琪（Esmeralda Husovic）、俄羅斯好手絲薇科娃（Polina Shvedkova），並在4強賽以兩個2：1扳倒波蘭頭號種子哈蕾姆札（Dagmara Haremza）。

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來自南韓的宋多彬身材高大，擁有腿長優勢，她在金牌戰開賽就積極進攻，靠著踢到頭部先馳得點，並靠著中端攻勢得分，而身高居劣勢的金怡君沒有太多有效的進攻機會，以0：8讓出首局。進入第2局，金怡君嘗試近身攻擊，但身材明顯吃虧，進攻都未果，最終以1：4敗下陣來。

跆拳道代表隊是目前台灣本屆世大運的最大獎牌庫，有品勢女團拿下金牌、男團奪銅，跆拳道對打也有黃映瑄在女子46公斤級、洪俊義在男子80公斤級鍍銀、男子73公斤級的邱義睿奪銅，另有金怡君在女子73公斤級以上的銀牌。

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