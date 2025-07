佛里曼。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼(Freddie Freeman)昨挨觸身球傷退,所幸沒有大礙,《ESPN》報導指出,他今天會繼續先發。

昨日比賽6局下半,佛里曼被釀酒人先發投手昆塔納(Jose Quintana)一顆88英哩伸卡球砸到左手腕,隨即被下場,提前傷退。

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)指出,佛里曼的傷勢為左手腕挫傷,X光檢查結果為陰性,將每日觀察他的狀況。

報導表示,佛里曼今天並不會休兵,將繼續先發出賽。根據道奇官方公布的先發打線,佛里曼打第4棒守一壘。

佛里曼本季已出賽87場,敲出10轟、49分打點,打擊率0.292、OPS為0.836。

