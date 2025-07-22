世大運排球》台灣女排5局大戰逆轉中國！教練鄧衍敏點出致勝關鍵

台灣女排5局大戰逆轉中國。（大專體總提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女排今凌晨在德國萊茵魯爾世大運5-8名排名賽中，和勁敵中國鏖戰5局，最終以3：2上演精采逆轉秀，接下來將在第5-6名排名賽中碰上波蘭，可望爭取更佳名次。

台灣女排在這次世大運小組賽取得2勝1負，順利晉級8強，可惜在8強賽以0：3不敵日本，無緣爭取獎牌。即便落入5-8名排名賽，但台灣女將並不氣餒，今天和中國一戰展現絕佳韌性，前兩局雖以23：25、22：25讓出，但在第3局後急起直追，該局頻頻製造對手失誤，最終靠著張稦豈的斜線扣球拿下關鍵分數，以25：19扳回一城，接著又以25：23拿下第4局。

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逼出決勝局後，台灣隊在許菀芸的連續得分下擴大領先，並以15：9收下逆轉勝。台灣隊獲勝後，預計在今晚8點的5-6名排名賽要碰上波蘭，台灣男排也將於同一時間的5-8名排名賽遭遇地主德國。

總教練鄧衍敏透露，一週前的邀請賽有和四川女排交手，有稍微適應中國的球風，這次世大運球隊型態也相近。提到後面逆轉關鍵，鄧衍敏說：「第2局落後時，我一直鼓勵選手，給她們強心針，提醒她們打球要兇一點，不斷用聲音、肢體動作鼓勵她們。」她也提到，今天場邊觀眾氣氛非常嗨，很感謝他們的加油、鼓勵。

台灣女排5局大戰逆轉中國。（大專體總提供）

台灣女排5局大戰逆轉中國。（大專體總提供）

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