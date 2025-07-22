MLB》35轟超車大谷翔平居國聯首位 傳小熊也看上響尾蛇重砲手

蘇亞雷斯。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者穆尼（Patrick Mooney）與夏爾瑪（Sahadev Sharma）的報導指出，小熊已將響尾蛇明星三壘重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）納入考量，並認為球團可能會堅持到最後一刻，等待響尾蛇在交易大限時接近時做出決定。

今年是34歲蘇亞雷斯生涯第12個大聯盟賽季，持續展現強大的進攻火力，賽前98場出賽，打擊三圍.257/.328/.601，敲出國聯最多的35發全壘打，85分打點也排在首位，而他也被預期是交易市場最好的打者，包括小熊在內，洋基、水手與釀酒人也都表明對他感興趣。

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大聯盟官網的文章指出，小熊可能會成為在交易大限前最積極的買家之一，雖然球隊仍需優先補強先發輪值，但他們也在考慮找來打者加強整體打線，即便他們目前每場會得5.28分排在大聯盟第2，僅次於道奇。

目前小熊的三壘大關交由新秀蕭（Matt Shaw）來鎮守，然而今天的賽前所累計的整體進攻指數（OPS）只有.588，因此球團也將目光放在了蘇亞雷斯上，試圖將打線更加進化。

大聯盟官網引述《The Athletic》的文章表示，牛棚也是小熊想要補強的方向，目前終結者的部分由帕倫西亞（Daniel Palencia）擔任，賽前的防禦率只有1.53相當優異，因此他們較不偏向找尋大咖球員加入，而是找尋更實惠的選擇，而內文中也提到了國民的守護神費尼根（Kyle Finnegan）可以是選項之一。

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