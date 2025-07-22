MLB》打過12強的45歲老將希爾傳將升大聯盟 迎接生涯第21個賽季

希爾。（取自Ｘ）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕擁有大聯盟20年經歷的45歲老將希爾（Rich Hill）今年5月中旬以小聯盟約加盟皇家。根據大聯盟官網記者羅傑斯（Anne Rogers）報導，希爾將升上大聯盟舞台，迎接大聯盟生涯第21個賽季，最快可能在明天登板面對小熊。

若希爾確定升上大聯盟並登板投球，這位45歲資深左投將追平傑克森（Edwin Jackson）將締造效力14支大聯盟球隊的紀錄，並成為皇家隊史最年長的選手。

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去年代表美國隊參加世界棒球12強賽的希爾，今年5月以小聯盟約加盟皇家，希爾本季在3A先發9場，戰績4勝4敗、防禦率5.36，共投42局賞48次三振，被打擊率2成64，每局被上壘率為1.62。希爾曾在7月13日先發交出5局10K、失1分的好投。

希爾在大聯盟生涯效力過紅襪、道奇、小熊、印地安人（守護者前身）、海盜、光芒、金鶯、洋基、運動家、大都會、教士、雙城，天使。希爾在大聯盟生涯合計出賽386場（有248場先發），累積90勝74敗、平均防禦率4.01。

目前尚未確定希爾在皇家隊擔任先發還是後援的角色，但皇家右投羅倫森（Michael Lorenzen）近期因左腹斜肌拉傷進15天傷病名單，讓球隊的先發輪值出現一個空缺。

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