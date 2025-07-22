亞洲盃女籃》曾諷日本隊「無能」卻輸球 中國隊老教頭遭中媒狂酸

年僅19歲的日本新星田中心。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025亞洲盃女子籃球賽4強賽，擁有「雙塔」的中國女籃遭日本隊外線射翻，讓中國隊以81比90輸球，無緣衛冕亞洲盃。中國隊67歲教頭宮魯鳴賽前曾暗諷日本隊，卻慘遭打臉無緣決賽。中國媒體《騰訊體育》就提到，宮魯鳴隔空挑釁成笑柄，曾嘲笑日本戰澳洲無能，自己卻下半場崩盤。

亞洲盃女籃4強賽開打前，擁有NBA資歷、日本血統的日本隊教頭蓋恩斯（Corey Gaines）表示，有信心能擊敗中國隊。而宮魯鳴則對此表示，重要的還是看實力，希望日本能打出打澳洲上半場的這種幹勁來，不要像下半場那樣無能。宮魯鳴意旨日本隊在小組賽敗給澳洲。

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結果4強賽日本碰上中國，年僅19歲的日本新星田中心首節獨拿21分，全場16投10中，包含三分球9投5中，得到全場最高的27分。日本隊全場投籃命中率為49.3％，團隊砍進16顆三分球（命中率47.1％），外線射翻中國隊。

日本隊。（資料照，法新社）

擁有雙塔的中國隊，全場投籃命中率為42.9％，三分球合計23投僅6中（命中率26.1％），遜於日本隊。曾打過WNBA紐約自由人的長人韓旭拿18分、7籃板、7助攻。身高220公分的中國18歲「女巨人」張子宇17分、9籃板。

宮魯鳴賽後坦言，想限制對方的三分球，但使用「雙塔陣容」有些漏洞，防守有時好、有時跟不上對手，給球隊帶來很大的麻煩。

中國媒體《上觀新聞》分析，中國女籃輸給日本隊，就是敗在外線沒有攻守強度，被對方的三分球投瘋了，中國隊除了最後一場面對南韓比賽，沒有一場的團隊三分球命中率破30％。

中國隊最後在亞洲盃獲得第3名的成績。日本隊在決賽不敵澳洲，收下亞軍。

中國18歲「女巨人」張子宇。（資料照，法新社）

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