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MLB》暌違近2個月終於拿勝！海盜王牌史基斯優質好投擊敗老虎

2025/07/22 09:22

史基斯今天繳出6局失1分的優質先發，睽違近兩個月終於拿下勝投。（法新社）史基斯今天繳出6局失1分的優質先發，睽違近兩個月終於拿下勝投。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰老虎的海盜，靠著王牌史基斯（Paul Skenes）繳出優質先發好投，加上全場9支安打的援護下，終場以3：0完封對手，史基斯也自美國時間5月28日後再度拿下勝投，目前累計5勝8敗。

史基斯迎來明星賽後的首度登板，依舊展現一夫當關的強大壓制力，全場用了86球投完6局，只被敲出3支安打沒有失分，送出6次三振與1次保送，最快球速來到99.3英里（約159.8公里），防禦率再往下降來到1.91，仍是大聯盟的防禦率王。

最後3局海盜啟用牛棚換上亞希克拉夫特（Braxton Ashcraft）、桑塔納（Dennis Santana）與終結者貝納（David Bednar）聯手鎖定勝局，讓陣中王牌拿下睽違近兩個月的勝投。

打線部分，全場僅在2局下半有分數進帳，當時一二壘有跑者的情況下，霍維茲（Spencer Horwitz）擊出右半邊適時安打，幫助球隊先馳得點，隨後老將麥卡琴（Andrew McCutchen）選到保送形成滿壘，下一棒的雷諾斯（Bryan Reynolds）也敲出安打帶有2分打點，攻下3分大局，並靠著強力的投手壓制奠定勝基。

老虎部分，今天掛帥主投的佛雷爾提（Jack Flaherty）只完成3局，被敲6支安打、投出3次保送失掉3分，不過仍有投出6K，吞下本季第10場敗投。

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