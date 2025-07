MLB》洋基單局2次要命失誤吞敗 藍鳥創主場11連勝狂紀錄

洋基左投羅冬(中)。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基作客藍鳥3連戰首場比賽,條紋軍明星左投羅冬(Carlos Rodón)受到隊友單場2次守備失誤影響,主投5局失4分2分自責,條紋軍最後以1比4輸球。而藍鳥創下主場羅傑斯中心(Rogers Centre)11連勝的新紀錄。

洋基打線4局上靠「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出左外野陽春砲,這是他本季第5轟,幫助洋基前4局打完取得1比0領先。但這也是洋基全場唯一的1分。

羅冬5局下遇到亂流,遭藍鳥明星小畢歇特(Bo Bichette)敲帶有2分打點的二壘安打。羅冬先抓到1個出局數後,耗費14球才解決藍鳥打者D.施奈德(Davis Schneider)。該半局2出局後,藍鳥打者史卓(Myles Straw)敲三壘滾地球,洋基三壘手培拉薩(Oswald Peraza)傳一壘卻發生暴傳,紀錄上給史卓一支安打外加洋基隊1次守備失誤。接著洋基游擊手沃爾普(Anthony Volpe)也發生傳球失誤再失1分,讓藍鳥單局進帳4分。

藍鳥收下主場11連勝。(路透)

洋基打線第8局一度1出局攻占一、二壘,藍鳥後援投手Y.羅德里奎茲(Yariel Rodriguez)緊急登板,連續解決2人化解危機。洋基9局上無功而返,最終輸掉比賽。條紋軍整場比賽僅5支安打,「法官」賈吉(Aaron Judge)3支0、獲1次敬遠,賽後打擊率為3成49。

羅冬主投5局被敲6安,失掉4分2分自責,丟5次三振、賞4次三振,吞本季第7敗,賽後防禦率為3.10;藍鳥先發投手高斯曼(Kevin Gausman)主投7局失1分,收本季第7勝。明星後援霍夫曼(Jeff Hoffman)1局無失分,收本季第24次救援成功。

藍鳥目前以59勝41敗居美聯東區龍頭,洋基以55勝45敗居美東第二、距離藍鳥有4場勝差。

Peraza throws away what would have been the third out and the Blue Jays add another run, 3-1 pic.twitter.com/ve5ElWY6UK