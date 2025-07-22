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MLB》洋基單局2次要命失誤吞敗 藍鳥創主場11連勝狂紀錄

2025/07/22 10:07

洋基左投羅冬（中）。（美聯社）洋基左投羅冬（中）。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客藍鳥3連戰首場比賽，條紋軍明星左投羅冬（Carlos Rodón）受到隊友單場2次守備失誤影響，主投5局失4分2分自責，條紋軍最後以1比4輸球。而藍鳥創下主場羅傑斯中心（Rogers Centre）11連勝的新紀錄。

洋基打線4局上靠「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出左外野陽春砲，這是他本季第5轟，幫助洋基前4局打完取得1比0領先。但這也是洋基全場唯一的1分。

羅冬5局下遇到亂流，遭藍鳥明星小畢歇特（Bo Bichette）敲帶有2分打點的二壘安打。羅冬先抓到1個出局數後，耗費14球才解決藍鳥打者D.施奈德（Davis Schneider）。該半局2出局後，藍鳥打者史卓（Myles Straw）敲三壘滾地球，洋基三壘手培拉薩（Oswald Peraza）傳一壘卻發生暴傳，紀錄上給史卓一支安打外加洋基隊1次守備失誤。接著洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）也發生傳球失誤再失1分，讓藍鳥單局進帳4分。

藍鳥收下主場11連勝。（路透）藍鳥收下主場11連勝。（路透）

洋基打線第8局一度1出局攻占一、二壘，藍鳥後援投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）緊急登板，連續解決2人化解危機。洋基9局上無功而返，最終輸掉比賽。條紋軍整場比賽僅5支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）3支0、獲1次敬遠，賽後打擊率為3成49。

羅冬主投5局被敲6安，失掉4分2分自責，丟5次三振、賞4次三振，吞本季第7敗，賽後防禦率為3.10；藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）主投7局失1分，收本季第7勝。明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）1局無失分，收本季第24次救援成功。

藍鳥目前以59勝41敗居美聯東區龍頭，洋基以55勝45敗居美東第二、距離藍鳥有4場勝差。

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