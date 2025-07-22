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MLB》極罕見「捕手再見妨礙打擊」！費城人延長賽擊敗紅襪（影音）

2025/07/22 10:07

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場作戰的費城人，與紅襪進行本季首次交手就將比賽帶入延長加賽，最終費城人靠著極為罕見的「捕手再見妨礙打擊」，以3：2收下系列賽開門紅。

紅襪今日主投的畢爾勒（Walker Buehler）主投7局失掉2分（1分責失），而費城人掛帥的強投惠勒（Zack Wheeler）也繳出6局失2分的好成績，且雙方牛棚都穩定無失分的表現下，進入延長賽。

10局上半費城人拉札爾（Max Lazar）順利投出3上3下外帶2K，帶給打線在下個半局有絕佳的機會，首棒打者坎普（Otto Kemp）連選4顆壞球保送上壘，而在投手希克斯（Jordan Hicks）丟出暴投後，選擇敬遠凱普勒（Max Kepler）形成滿壘局面。

接著打擊輪到9棒的索沙（Edmundo Sosa），在1好2壞的情況下，追打一顆較為偏差的外角球，但隨後索沙告知主審球棒有打到捕手納瓦瑞茲（Carlos Narváez）的手套，最後經過電視輔助判決，判定納瓦瑞茲形成「捕手再見妨礙打擊」，讓費城人用非常特殊的方式拿下比賽勝利。

費城人以極為罕見的方式收下勝利，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是大聯盟自1969年後第2次出現捕手再見妨礙打擊，首次發生在美國時間1971年8月1日紅人對道奇，當時紅人捕手為名人堂鐵捕班奇（Johnny Bench）。

費城人拿下最終勝利。（美聯社）費城人拿下最終勝利。（美聯社）

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