MLB》宇宙道奇龍頭寶座不保？ 教士連勝緊咬追到3場勝差

教士贏球後奪下2連勝。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士今在投手戰以2:1力壓馬林魚,奪下2連勝,持續縮小與國聯西區龍頭道奇的勝差。

教士在2上點燃攻勢,靠著柏格茲(Xander Bogaerts)、梅里爾(Jackson Merrill)和馬度納多(Martín Maldonado)的安打串聯打下2分,成功先馳得點。後續教士未再多添分數,就靠這寶貴2分贏球。

教士右投瓦茲奎茲(Randy Vásquez)先發4.1局丟1分退場,之後鐵牛棚莫瑞亨(Adrian Morejon)、艾斯查德(Jeremiah Estrada)、亞當(Jason Adam)、蘇亞雷斯(Robert Suarez)合計4.2局投球力保不失,聯手封鎖馬林魚火力。

教士贏球後奪下2連勝,目前以55勝45敗排名國聯西區第二,僅落後道奇3場勝差。

Martín Maldonado rips an RBI double down the left field line to give the Padres a 2-0 lead in the top of the 2nd inning#ForTheFaithful pic.twitter.com/AjmbguTP0Q