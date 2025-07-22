MLB》宇宙道奇龍頭寶座不保？ 教士連勝緊咬追到3場勝差

教士贏球後奪下2連勝。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士今在投手戰以2：1力壓馬林魚，奪下2連勝，持續縮小與國聯西區龍頭道奇的勝差。

教士在2上點燃攻勢，靠著柏格茲（Xander Bogaerts）、梅里爾（Jackson Merrill）和馬度納多（Martín Maldonado）的安打串聯打下2分，成功先馳得點。後續教士未再多添分數，就靠這寶貴2分贏球。

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教士右投瓦茲奎茲（Randy Vásquez）先發4.1局丟1分退場，之後鐵牛棚莫瑞亨（Adrian Morejon）、艾斯查德（Jeremiah Estrada）、亞當（Jason Adam）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）合計4.2局投球力保不失，聯手封鎖馬林魚火力。

教士贏球後奪下2連勝，目前以55勝45敗排名國聯西區第二，僅落後道奇3場勝差。

Martín Maldonado rips an RBI double down the left field line to give the Padres a 2-0 lead in the top of the 2nd inning#ForTheFaithful pic.twitter.com/AjmbguTP0Q — San Diego Strong （@PadresStrong） July 21, 2025

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