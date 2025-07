MLB》千賀滉大只投3局掉4分不怕！大都會上演逆轉秀擊敗天使

千賀滉大今日只投3局就失掉4分退場,不過最後順利逃過敗投。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在主場對上天使的大都會,今天派出日籍強投千賀滉大掛帥,但他只投3局就失掉4分退場,不過打線給予充足支援,在比賽後段上演逆轉秀,最終以7:5擊敗天使收下2連勝。

千賀滉大首局雖力保不失,但在2局上半被歐哈皮(Logan O'Hoppe)砲擊轟出陽春砲掉分後,3局上面臨得點圈有人局面,更是被沃德(Taylor Ward)與阿德爾(Jo Adell)接連敲安打下3分大局,最終千賀3局投完就下場休息,總計失掉4分。

4局下半大都會打線總算有所攻勢,一壘有人時貝提(Brett Baty)相中安德森(Tyler Anderson)的伸卡球,一棒轟出中外野大牆兩分打點的全壘打追近分差,但7上天使又靠著2支安打與保送再添1分。

不過比賽來到7局下半,靠著保送、安打與觸身球攻佔滿壘展開反攻,之後林多(Francisco Lindor)靠著滾地球護送跑者回到本壘得分,隨後扛下3棒的索托(Juan Soto)敲出中間方向的穿越安打,送回壘上的兩名跑者追平比數。

不過大都會的攻勢仍不只如此,8下貝提保送上壘後,今天從3A重返大聯盟的捕手阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)擊出打在牆上的二壘安打攻占得點圈,接著打擊的莫里西歐(Ronny Mauricio)打出滾地球,但三壘手孟卡達(Yoán Moncada)傳本壘發生失誤,讓超前分回到本壘,最後尼莫(Brandon Nimmo)再補上高飛犧牲打拿下分數。

9局上半,大都會派出終結者狄亞茲(Edwin Díaz)登板,上場送給對手連3K,其中最後面對沃德的三振,也讓他達成生涯800K的里程碑,同時幫助球隊收下這場得來不易的逆轉勝。

