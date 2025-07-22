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MLB》千賀滉大只投3局掉4分不怕！大都會上演逆轉秀擊敗天使

2025/07/22 11:20

千賀滉大今日只投3局就失掉4分退場，不過最後順利逃過敗投。（美聯社）千賀滉大今日只投3局就失掉4分退場，不過最後順利逃過敗投。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場對上天使的大都會，今天派出日籍強投千賀滉大掛帥，但他只投3局就失掉4分退場，不過打線給予充足支援，在比賽後段上演逆轉秀，最終以7：5擊敗天使收下2連勝。

千賀滉大首局雖力保不失，但在2局上半被歐哈皮（Logan O'Hoppe）砲擊轟出陽春砲掉分後，3局上面臨得點圈有人局面，更是被沃德（Taylor Ward）與阿德爾（Jo Adell）接連敲安打下3分大局，最終千賀3局投完就下場休息，總計失掉4分。

4局下半大都會打線總算有所攻勢，一壘有人時貝提（Brett Baty）相中安德森（Tyler Anderson）的伸卡球，一棒轟出中外野大牆兩分打點的全壘打追近分差，但7上天使又靠著2支安打與保送再添1分。

不過比賽來到7局下半，靠著保送、安打與觸身球攻佔滿壘展開反攻，之後林多（Francisco Lindor）靠著滾地球護送跑者回到本壘得分，隨後扛下3棒的索托（Juan Soto）敲出中間方向的穿越安打，送回壘上的兩名跑者追平比數。

不過大都會的攻勢仍不只如此，8下貝提保送上壘後，今天從3A重返大聯盟的捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）擊出打在牆上的二壘安打攻占得點圈，接著打擊的莫里西歐（Ronny Mauricio）打出滾地球，但三壘手孟卡達（Yoán Moncada）傳本壘發生失誤，讓超前分回到本壘，最後尼莫（Brandon Nimmo）再補上高飛犧牲打拿下分數。

9局上半，大都會派出終結者狄亞茲（Edwin Díaz）登板，上場送給對手連3K，其中最後面對沃德的三振，也讓他達成生涯800K的里程碑，同時幫助球隊收下這場得來不易的逆轉勝。

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