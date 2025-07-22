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MLB》菅野智之3.2局失4分、5次四死球為生涯最糟 ERA逼近5

2025/07/22 11:21

菅野智之。（美聯社）菅野智之。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍投手菅野智之今天先發僅投3.2局失4分3分自責，金鶯3名後援投手一共失掉6分，最後金鶯在客場以5比10敗給守護者。菅野智之無關勝敗，賽後防禦率升至4.54。金鶯吞近6戰第5敗，仍以44勝55敗排美聯東區墊底。

金鶯隊首局靠4安攻進3分，但1局下菅野智之遭守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）敲三分砲，雙方戰成平手。菅野智之第2局連續被敲2安、丟1保送，讓對手無人出局攻占滿壘，菅野智之連續抓到3個出局數，化解失分危機。金鶯3局上靠勞瑞安諾（Ramon Laureano）的兩分砲，取得5比3的領先。

3局下2出局，菅野智之丟保送和觸身球，讓對手攻佔一、二壘，菅野三振奈勒（Bo Naylor），再度化解危機。但菅野智之4局下不穩，2出局後先是自家一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）發生守備失誤，接著丟保送後，被守護者老將桑塔納（Carlos Santana）敲帶有1分打點的適時安打，菅野智之也被換下場。

菅野智之。（路透）菅野智之。（路透）

守護者5局下靠奈勒的陽春砲追平，第6局曼扎多（Kyle Manzardo）敲超前陽春彈，第7局守護者灌進4分大局，包含羅奇歐（Brayan Rocchio）帶有2分打點適時安，奠定勝基。

總計菅野智之僅投3.2局用90球，被敲6安包含1轟，失掉4分有3分自責，三振、保送各4次，另有1次觸身球，單場5次四死球為旅美生涯最差，還有1次暴投，賽後防禦率為4.54。菅野智之在6月份5場先發拿到2勝1敗、單月防禦率為6.20，菅野在7月份先發3場，戰績1勝1敗、單月防禦率為7.53。

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