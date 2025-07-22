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NBA》拓荒者正式迎接里拉德回家 主帥笑：最貴助教來了

2025/07/22 10:58

拓荒者舉辦記者會，正式歡迎里拉德回家。　（法新社）拓荒者舉辦記者會，正式歡迎里拉德回家。　（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕明星後衛里拉德（Damian Lillard）遭公鹿裁掉後，以3年4200萬美元合約重返老東家拓荒者，而拓荒者今日（台灣時間22日）也召開記者會，正式歡迎這位隊史得分王回家，總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）還開玩笑說，史上最貴的助理教練來了。

拓荒者今日召開記者會，正式歡迎里拉德回家，記者會中總教練畢拉普斯也現身，由於里拉德因傷預計會報銷一整季，對於新賽季里拉德的任務，畢拉普斯笑說他告訴里拉德，他會成為史上最貴的助理教練，他每天都會指派工作給他。

而對於里拉德復出後能否找回身手，畢拉普斯很有信心，表示如果你認識里拉德的話，就會相信他可以和以前一樣出色，對於這點畢拉普斯也說他很興奮。

記者會上里拉德說很感謝球隊敞開大門、迎接他回家，里拉德生涯前11季都效力於拓荒者，2023至2024賽季為了爭冠尋求交易，最終加盟公鹿，今年季後賽首輪阿基里斯腱斷裂，公鹿決定將他買斷，讓里拉德有機會重返拓荒者。

里拉德曾透露，家人是讓他決定回拓荒者的一個因素，記者會上他分享有趣小故事，當他女兒聽到簽約消息時，第一反應是：「我們終於不用搭飛機去密爾瓦基了嗎？」

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