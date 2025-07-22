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世大運田徑》泰國天才布森100公尺飆預賽第1 有望挑戰楊俊瀚紀錄

2025/07/22 10:44

泰國19歲「天才少年」布森。（資料照，美聯社）泰國19歲「天才少年」布森。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕泰國19歲「天才少年」布森（Puripol Boonson）生涯首次踏上世大運舞台，今天凌晨在男子100公尺預賽跑出領先群雄的10秒23，他和今年亞錦賽金牌日本好手柳田大輝，皆有機會挑戰成為「台灣最速男」楊俊瀚後，史上第2位奪世大運100公尺金牌的亞洲選手。

布森在16歲就刷新泰國男子100公尺全國紀錄，因此被譽為「天才少年」，他生涯最佳為10秒06，曾在超風速跑出10秒02。布森近年在亞洲舞台已繳出亮眼表現，包括2023年杭州亞運100公尺銀牌及今年5月南韓亞錦賽也斬獲銀牌。

21歲的柳田大輝在今年5月超風速跑出9秒95，生涯最佳為10秒02，如今他挾著亞錦賽2連霸的威名，首次參加世大運，與布森的表現都備受關注。

楊俊瀚在2017年台北世大運以10秒22奪金，成為台灣在世大運史上首位奪男子100公尺金牌的選手，也是第1位在世大運男子100公尺中奪金的亞洲人。

布森、柳田大輝都被看好登上頒獎台，甚至挑戰楊俊瀚的紀錄。布森預賽以10秒23領先所有選手，柳田大輝小試身手跑出10秒39，兩位亞洲快腿的爭金假想敵為去年U20世錦賽金牌南非快腿瓦拉扎（Bayanda Joy Walaza），他以10秒27居預賽第2，至於台灣選手林祐賢則以10秒47晉級準決賽。

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