MLB》鈴木誠也打到要害「喬一下」 主審不等直接拉掉

鈴木誠也因打擊超時被三振。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天主場面對皇家，最終以4比12不敵對手，而比賽中發生罕見一幕，小熊日籍強打鈴木誠也自打球後變滿球數，隨後卻被主審判打擊超時而直接被三振。

鈴木誠也是一局下小熊第3個打擊者，他在一好三壞後擊出一個自打球，剛好這顆球擊中他「要害」，當下便退出打擊區調整、舒緩疼痛感，不過此時主審卻判他打擊超時，直接多記一個好球變三振，小熊也結束首局進攻。

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被三振後鈴木誠也沒有抗議，反倒是總教練康索（Craig Counsell）上場質疑主審判決，認為鈴木誠也這顆是自打球，應該給他時間處理一下傷勢。

美國《雅虎體育》報導指出，根據規則在特殊狀況下，打擊準備時間得以延長，認為在自打球發生後，打擊計時器就應該停止，鈴木誠也不需要主動向裁判請求暫停。

Seiya Suzuki fouled a pitch off himself, then was called out on a pitch clock violation. pic.twitter.com/hF3Ry6e2Q2 — Marquee Sports Network （@WatchMarquee） July 22, 2025

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