MLB》鈴木誠也打到要害「喬一下」 主審不等直接拉掉

鈴木誠也因打擊超時被三振。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊今天主場面對皇家,最終以4比12不敵對手,而比賽中發生罕見一幕,小熊日籍強打鈴木誠也自打球後變滿球數,隨後卻被主審判打擊超時而直接被三振。

鈴木誠也是一局下小熊第3個打擊者,他在一好三壞後擊出一個自打球,剛好這顆球擊中他「要害」,當下便退出打擊區調整、舒緩疼痛感,不過此時主審卻判他打擊超時,直接多記一個好球變三振,小熊也結束首局進攻。

請繼續往下閱讀...

被三振後鈴木誠也沒有抗議,反倒是總教練康索(Craig Counsell)上場質疑主審判決,認為鈴木誠也這顆是自打球,應該給他時間處理一下傷勢。

美國《雅虎體育》報導指出,根據規則在特殊狀況下,打擊準備時間得以延長,認為在自打球發生後,打擊計時器就應該停止,鈴木誠也不需要主動向裁判請求暫停。

Seiya Suzuki fouled a pitch off himself, then was called out on a pitch clock violation. pic.twitter.com/hF3Ry6e2Q2