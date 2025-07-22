中職》明星賽嬌點！史上規模最大啦啦隊表演 Fubon Angels大頭當幕後推手

明星賽六隊女孩開場表演。（富邦育樂提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年台灣精品中華職棒明星對抗賽於全台矚目下圓滿落幕。除了場上的精彩賽事，由六隊啦啦隊聯手帶來的開場舞蹈表演更成為球迷津津樂道的亮點。而這場號稱史上規模最大、整齊度最高的啦啦隊聯合表演，背後的關鍵推手，正是來自 Fubon Angels、啦啦隊資歷僅兩年的成員—大頭。

本屆明星賽首次由現役年資僅兩年的啦啦隊成員擔任舞蹈總監，打破過往由資深或退役成員主導的傳統。儘管未能親自站上表演舞台，但大頭自接下總監一職後便全心投入，從選曲、編舞、走位規劃到彩排指導，每個細節她都親力親為，為的就是呈現最完美的演出給球迷。

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「雖然一開始很擔心自己能不能勝任，但還是希望挑戰看看，也很感謝大家給我這個機會學習。」大頭坦言這段時間壓力不小，必須在極短時間內統籌60位女孩的排練與隊形動線，還得隨時因應現場突發狀況調整。她說：「有時內心很慌，但還是強迫自己冷靜下來處理，因為我知道，大家都在看著我。」

這次舞蹈設計更融入創新巧思，除傳統應援元素外，大頭特別加入流行舞風格，讓整體視覺更豐富、層次感更強，也提升隊形整齊度。她分享：「去年我還是開場舞的一員，就想過如果能融入不同舞種，會更令人驚豔。看到大家完美呈現那段舞，我真的超感動！」

兩天的演出順利落幕，大頭站在場邊默默注視，當四萬名觀眾報以如雷掌聲時，她的情緒再也按捺不住：「我永遠不會忘記第一天的畫面，那一刻我眼淚狂飆、雙手發抖，是一種感動、驕傲又鬆一口氣的複雜情緒。我真的好開心，我做到了！」

從舞台前方到幕後掌舵，大頭用行動證明了自己不只是一位出色的表演者，更是值得信賴的創意與執行人才。Fubon Angels以她為榮，全體啦啦隊女孩也因她的引領在明星賽舞台上綻放最耀眼的光芒。

明星賽六隊女孩開場表演。（富邦育樂提供）

明星賽舞蹈總監大頭緊盯女孩們的表演。（富邦育樂提供）

明星賽舞蹈總監大頭。（富邦育樂提供）

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