MLB》洋基金手套游擊沃爾普失誤數成美聯最多 教頭卻不太擔心

〔體育中心/綜合報導〕洋基24歲明星游擊手沃爾普(Anthony Volpe)今天發生一次傳球失誤掉分,這是他本季第12次守備失誤排美聯野手最多。洋基最後在客場以1比4輸球。洋基總教練布恩(Aaron Boone)也認為,沃爾普只是沒有像前2年那樣穩定,「他仍是頂級的游擊手。」

洋基明星左投羅冬(Carlos Rodón)前4局無失分,第5局被遭藍鳥明星小畢歇特(Bo Bichette)敲帶有2分打點的二壘安打,接著洋基三壘手培拉薩(Oswald Peraza)傳一壘發生暴傳、沃爾普傳球也出現失誤,讓藍鳥再拿2分,單局進帳4分逆轉戰局。洋基最終吞下敗仗。

身為2023年美聯游擊金手套的沃爾普,本季鎮守游擊99場,發生12次失誤是全美聯野手最多,守備率為0.964。數據網站《Baseballsavant》顯示,沃爾普今年的出局製造值(Outs Above Average,OAA)為「-3」是生涯3年來最糟。

「這(失誤)有點多。」布恩談到沃爾普的守備,「我是不太擔心,他還是完成很多很棒的防守,但他沒有達到自己想要的穩定性和平常的水準,這些守備是他期望能做到、也是我們需要他完成的防守。」

沃爾普說,自己一直與內野教練T.查普曼(Travis Chapman)合作來加強守備,「每次球打到你那裡時,你都預期能抓到出局,當這事沒能發生的時候,會很沮喪。」

