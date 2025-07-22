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MLB》洋基金手套游擊沃爾普失誤數成美聯最多 教頭卻不太擔心

2025/07/22 12:39

沃爾普。（資料照，路透）沃爾普。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基24歲明星游擊手沃爾普（Anthony Volpe）今天發生一次傳球失誤掉分，這是他本季第12次守備失誤排美聯野手最多。洋基最後在客場以1比4輸球。洋基總教練布恩（Aaron Boone）也認為，沃爾普只是沒有像前2年那樣穩定，「他仍是頂級的游擊手。」

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）前4局無失分，第5局被遭藍鳥明星小畢歇特（Bo Bichette）敲帶有2分打點的二壘安打，接著洋基三壘手培拉薩（Oswald Peraza）傳一壘發生暴傳、沃爾普傳球也出現失誤，讓藍鳥再拿2分，單局進帳4分逆轉戰局。洋基最終吞下敗仗。

身為2023年美聯游擊金手套的沃爾普，本季鎮守游擊99場，發生12次失誤是全美聯野手最多，守備率為0.964。數據網站《Baseballsavant》顯示，沃爾普今年的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為「-3」是生涯3年來最糟。

「這（失誤）有點多。」布恩談到沃爾普的守備，「我是不太擔心，他還是完成很多很棒的防守，但他沒有達到自己想要的穩定性和平常的水準，這些守備是他期望能做到、也是我們需要他完成的防守。」

沃爾普說，自己一直與內野教練T.查普曼（Travis Chapman）合作來加強守備，「每次球打到你那裡時，你都預期能抓到出局，當這事沒能發生的時候，會很沮喪。」

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